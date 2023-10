Processo Angeli e Demoni. Figli tolti a coppia africana: "Redatte false testimonianze"

"Fui chiamata dalla mia referente che mi chiedeva di andare con urgenza al pronto soccorso perché una bambina era stata abusata dal padre. Sono arrivata e ho assistito alla visita fatta alla minore, c’era anche la madre". È iniziata così la deposizione di una mediatrice culturale, chiamata a testimoniare dal pm Salvi nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini. Al centro la vicenda di una famiglia di origine africana cui furono tolti due figli: il padre fu indagato per abusi sessuali sulla bambina e poi archiviato. "Quel giorno tradussi ciò che i medici mi chiedevano di domandare alla minore. Lei disse che lui metteva le mani lì, in cambio di ‘candy’, caramella". La teste dice di aver parlato con la madre all’accesso: "La donna disse di essere spaventata. Pensava che qualcuno avesse toccato sua figlia". I medici posero domande: "La donna rispose, mi ricordo benissimo, ‘Se non sono stata io, è stato mio marito’. E disse di non averlo mai visto fare queste cose". La mediatrice racconta l’incontro coi genitori pure dopo la visita ginecologica, nella sede dei servizi sociali. "La madre diceva che aveva paura del marito e che non voleva stare più a casa con lui. Così l’assistente sociale disse: ‘Ti collochiamo in un altro posto’". Poi la donna fu collocata in casa protetta e la mediatrice fu richiamata dalla comunità: "Allora la madre disse che lei voleva tornare a casa dal marito. Diceva che aveva paura, perché c’erano quadri con dei demoni che la spaventavano". È stato sentito pure un uomo che si è presentato come pastore della chiesa evangelica frequentata dalla coppia africana. L’avvocato Nicola Canestrini, che difende l’assistente sociale Francesco Monopoli, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per valutare il falso ideologico a carico di due ufficiali di polizia giudiziaria, sostenendo che nel dicembre ’20 abbiano redatto un verbale di sommarie informazioni testimoniali senza interprete, a cui si fece invece ricorso nel 2016. Domanda rafforzata dal fatto che ieri un traduttore è stato chiamato in aula su richiesta dello stesso pastore: sostiene di non conoscere la parola ‘maligno’, messa a verbale nel 2020, in riferimento a uno stato febbrile della madre dei due bimbi. Vicenda sulla quale il legale Canestrini commenta: "Man mano che si sentono i testimoni, si sgretola l’ipotesi accusatoria. Si conferma la correttezza dell’operato dei servizi sociali, che presero decisioni sulla base della situazione di quel momento".

Alessandra Codeluppi