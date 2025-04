Processo Angeli e Demoni. Il legale commosso in aula

In tribunale, mentre pronunciava l’arringa, si è commosso più volte l’avvocato Nicola Termanini, che tutela i familiari, costituiti parte civile, della bambina considerata il caso-pilota dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti di minorenni a Bibbiano. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, la sua emozione è esplosa soprattutto quando ha ricordato l’allontanamento della piccola e la figura dall’avvocato Patrizia Pizzetti, scomparsa a 54 anni nel dicembre 2023 a causa di una grave malattia. Pizzetti si adoperò per ottenere dal tribunale dei Minori una consulenza tecnica d’ufficio che pose le basi per il rientro della minore dai nonni, ancor prima che l’inchiesta ’Angeli e Demoni’ diventasse di pubblico dominio nel giugno 2019.

La bambina era nata da una ragazza di 14 anni e da un giovane affetto da un disturbo mentale, i genitori di lui li aiutarono accogliendola. Termanini ha ripercorso la vicenda, soffermandosi in particolare sul disegno della minore per l’accusa falsificato con l’aggiunta delle mani per simulare una condotta sessuale subita dal nuovo compagno della madre. Termanini ha chiesto 50mila euro di provvisionale per il padre e 20mila euro per la calunnia verso il nonno. Anche la nonna, presente insieme al marito, ieri è scoppiata in lacrime abbracciando Termanini: "Se nostra nipote è tornata a casa - ha detto la coppia - lo dobbiamo innanzitutto all’impegno di Patty che ha portato avanti la battaglia finché ha potuto con tutte le sue forze". L’avvocato Marco Rapacchi tutela colui che fu il nuovo fidanzato della madre, per il quale scattò l’indagine per violenza sessuale e poi l’archiviazione: "Si trovò gravato da un’accusa infamante e per fortuna il procedimento si concluse in tempi celeri, ma la sua vita è stata sconvolta".

Ieri hanno esposto le conclusioni le ultime parti civili. "Ignobile e crudele catena di montaggio": così ha definito le vicende di Bibbiano l’avvocato Domenico Morace, che rappresenta un minore e la madre, in passato sposata con un uomo che ebbe altri figli con un’altra donna, finiti al centro del processo. "Il numero dei casi da solo rende valida l’accusa. Gli imputati sceglievano le vittime sulla base del ceto sociale o delle loro fragilità, isolando i minori dalle famiglie. Il bambino fu strappato al padre e si salvò in tempo solo grazie a indiscrezioni uscite sulle indagini". Sono stati chiesti come risarcimento 10mila euro per la donna e 30mila per il figlio. Il legale ha poi parlato di "genitori abusati da speculazioni di partito sia di destra che di sinistra". Parola anche all’avvocato Tiziano Panini che assiste la madre della bambina che fu allontanata dai genitori, che vivevano una fase conflittuale, e all’avvocato Annalisa Bertolini, che tutela il padre di questa minorenne e ha chiesto in prima battuta un risarcimento di 400mila euro: "Gli fu impedito per tre anni di vivere il rapporto di genitorialità con la figlia, senza mai essere aiutato, una condotta antitetica alla nostra Costituzione".

Alessandra Codeluppi