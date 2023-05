Processo Angeli e Demoni "Papà ti propose sesso" Così Foti innestava dubbi nelle sedute coi minori

di Alessandra Codeluppi

"Tuo padre ti aveva proposto sesso e violenza, da quel che sappiamo...". I carabinieri accesero i fari investigativi su due sorelle adolescenti dopo aver intercettato la frase che Claudio Foti, psicologo del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino, pronunciò durante la seduta di psicoterapia praticata nell’ottobre 2018 a una di loro, la più grande: lei, nata nel 1999, all’epoca aveva 18 anni. "Ma dal controllo in banca dati, non risultavano però abusi sessuali a carico del padre": fu la prima anomalia che spinse i carabinieri ad analizzare anche questa vicenda, dopo che già stavano indagando su quelle di altri minori. Lo racconta il maresciallo capo Giuseppe Milano, nella sua deposizione-fiume proseguita ieri, come testimone del pm Valentina Salvi, nel processo con rito ordinario sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che conta 17 imputati.

Foti sta affrontando il processo in Appello dopo la condanna in abbreviato a 4 anni, mentre nel dibattimento ci sono altre figure imputate per i presunti illeciti sulla storia dell’adolescente. Lei e la sorella sono figlie di una coppia separata. La più piccola, nata nel 2001, fu al centro di una segnalazione per "sospetto abuso sessuale", in un documento trasmesso alla Procura nel gennaio 2015, scritto dagli assistenti sociali Federica Anghinolfi, ex responsabile, e Francesco Monopoli: a loro dire, la madre aveva saputo dalle parenti di un un palpeggiamento subito dalla figlia a 3 anni da parte del patrigno. L’accusa è di falso per diverse circostanze. Sia per i tagli autopraticati alle braccia dalla ragazzina, "collegati dai due imputati a traumi sessuali, ma risultati in realtà frutto di emulazione tra le compagne di classe". Sia per le frasi attribuite alla ragazza allora 13enne, ma non riscontrate: "Dietro la porta c’è qualcuno di molto vicino a me che nel passato mi ha fatto qualcosa che non doveva" e "Quando ad altri sono successe le cose capitate a me, voi li avete dovuti portare via di casa?".

Una settimana dopo, il 28 gennaio 2015, Anghinolfi e Monopoli stilano un’altra relazione per la Procura sempre per "sospetto abuso sessuale", in cui ci si riferisce alla sorella maggiore, sulla base di un racconto della madre che, a loro avviso, aveva sentito dire dalla figlia che a 13 anni aveva avuto rapporto non consenziente con un ragazzo di 15. A questo si aggiungeva un altro filone riguardante la violenza che lei aveva subito dal padre e dal socio. "Pochi giorni prima che lei venisse sentita dal pm minorile, arrivò un altro documento in cui si diceva che lei aveva chiesto aiuto ai servizi e raccontato spontaneamente i fatti": circostanze, secondo gli inquirenti, non vere. La procura minorile chiese e ottenne l’archiviazione per il fidanzatino, anche perché la ragazzina stessa disse che non aveva palesato contrarietà al rapporto col 15enne. Sentite dal tribunale dei minori, le sorelle negarono anche attenzioni sessuali dal padre, la cui posizione fu archiviata dal gip nel 2016 insieme a quella del socio.

Ma la famiglia subì pesanti conseguenze: secondo la Procura, Monopoli e la psicologa Imelda Bonaretti, durante gli incontri, radicarono nella sorella maggiore "il convincimento che il suo malessere derivasse da atti sessuali subiti dal padre, dal socio e dal fidanzatino" e le impedirono di incontrare il padre", dichiarato prima sospeso e poi decaduto dalla responsabilità genitoriale dal tribunale minori "proprio a causa di frodi processuali e relazioni che dicevano il falso".