Processo ’Angeli e Demoni’ "Raddoppiavano le tariffe"

Gli operatori facevano capo al medesimo centro, cioè ‘Hansel e Gretel’ di Torino. Ma i prezzi per fare psicoterapia sui minori nella struttura ‘La Cura’ di Bibbiano erano molto più alti rispetto a quelli praticati nella sede piemontese: "Oltre il doppio, cioè 135 euro per 45 minuti di seduta", quantifica il maresciallo capo Giuseppe Milano, in forza al nucleo investigativo dei carabinieri, che ha seguito l’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini e ha continuato la sua deposizione-fiume come teste del pm Valentina Salvi, nel processo a carico di 17 imputati. Al centro l’accusa di abuso d’ufficio contestata al fondatore di ‘Hansel e Gretel’ Claudio Foti (ha scelto il rito abbreviato, ora in Appello), alla moglie Nadia Bolognini, agli assistenti sociali Federica Anghinolfi (ex responsabile) e Francesco Monopoli, al sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e al suo ex collega di Montecchio Paolo Colli, allora presidente dell’Unione. Le accuse, per il 2014-2018, riguardano le procedure per incaricare il centro di Torino di fare psicoterapia a Bibbiano. A Foti e Bolognini sarebbe stato permesso anche di usufruire gratuitamente dei locali della ‘Cura’. Il danno stimato per Unione e Ausl è di oltre 200mila euro. Il maresciallo ha ripercorso alcuni documenti e chat. Una delibera di giunta dell’Unione datata 6 maggio 2016 dispose che i locali di via Roma 2 a Bibbiano, locati ai servizi sociali, ospitassero "iniziative di sostegno psicologico per minori vittime di maltrattamento e abuso sessuale". Si citano Anghinolfi come locataria per i servizi sociali e "la collaborazione di Hansel e Gretel". L’investigatore rileva però come, nel messaggio scritto da Anghinolfi il mese prima (1442016), lei annunciava che il 26 (aprile 2016, ndr), Bolognini avrebbe iniziato "le prime terapie a Bibbiano", prefigurando anche la possibilità di un "comodato d’uso gratuito". E scrive: "... Intanto partiamo con la psicoterapia e mi faccio fare un atto di giunta dopodiché quando andremo a regime se l’associazione ci sta è un modo per visibili dare (probabilmente intende ‘dare visibilità’, ndr) quello che si fa per i bambini". Numerosi avvocati difensori hanno criticato le modalità di esposizione del maresciallo. Secondo i legali, lui non dovrebbe fare riferimento al blocco degli appunti, sostenendo che contiene valutazioni e non è a sua firma. Sulle intercettazioni ambientali hanno ricordato che è ancora aperto il giudizio della Corte sulla loro utilizzabilità. Il collegio presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ha rigettato le eccezioni difensive, disponendo però che la lettura delle intercettazioni e delle chat sia limitata solo a quanto indispensabile per far capire lo sviluppo dell’indagine.

Alessandra Codeluppi