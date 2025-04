Processo ‘angeli e demoni’ a Reggio Emilia: ecco le richieste dell’accusa

Reggio Emilia, 2 aprile 2024 - In coincidenza con l'ottava giornata della requisitoria, il pubblico ministero Valentina Salvi ha pronunciato stamattina, alle 11.20, le richieste nel processo di primo grado con rito ordinario sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, operazione che fu denominata "Angeli e demoni" e le cui indagini furono svolte dai carabinieri.

Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, il pm Salvi, affiancata in aula dal procuratore capo Calogero Gaerano Paci, ha formulato a vario titolo per i 14 imputati richieste di condanna, altre di assoluzione legate a singoli capi di imputazione, di riqualificazione del reato o di non doversi procedere per prescrizione.

L'inchiesta ha riguardato l'allontanamento dei bambini dalle loro, famiglie avvenuto secondo l'accusa a seguito di presunti particolari falsi che gli operatori dei servizi sociali Val d'Enza attestavano nelle relazioni il tentativo di inculcare attraverso la psicoterapia memorie di abusi sessuali mai subiti.

Ecco le domande finali. La richiesta più alta è stata avanzata per Federica Anghinolfi, 63enne ex responsabile dei servizi sociali della Val d'Enza): 11 anni e mezzo. Poco meno, 11 anni, per Francesco Monopoli, 40enne assistente sociale dell'Unione Val d'Enza. Entrambi erano stati posta inizialmente agli arresti domiciliari e liberati sei mesi dopo.

Per Nadia Bolognini, 55enne psicologa del centro "Hansel e Gretel, la domanda è di 8 anni e 3 mesi. Per Federica Alfieri, 39enne psicologa dell'Ausl, 2 anni. Per la coppia di donne affidatarie di una bambina, la 40enne Fadia Bassmaji e la 46enne Daniela Bedogni, domandati 3 anni.

Per Imelda Bonaretti, 47 anni, psicologa dell'Ausl, chiesti 6 anni e 6 mesi. Per Flaviana Murru, 65enne neuropsichiatra dell'Ausl, 8 mesi; Per Valentina Ucchino, 47enne neuropsichiatra dell'Ausl, 8 mesi. Per Katia Guidetti, 41enne educatrice della società che gestiva in appalto il servizio educativo esternalizzato dai servizi sociali, chiesti 4 anni; per Maria Vittoria Masdea, 38enne educatrice con medesimo ruolo, domandati 4 anni.

Chiesti 5 anni per Sara Gibertini, 44enne assistente sociale dell'Unione Val d'Enza. Chiesti 3 anni e mezzo per Marietta Veltri, 69enne coordinatrice dei servizi sociali. Per Annalisa Scalabrini, 32enne assistente sociale dell'Unione Val d'Enza, domandati 6 anni e 4 mesi. Per Ucchino, Murru e Alfieri il pm ha chiesto di dare le attenuanti generiche ritenendo le loro condotte occasionali; e anche a Veltri alla luce dell'interrogatorio col pm che permise di esplorare "nuovi contenuti di indagine".