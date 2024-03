Processo appalti, parlano le difese: "Intercettazioni inutilizzabili"

Continuano a parlare le difese nel processo sui presunti appalti pilotati del Comune. Ieri in Corte d’Assise è stato il turno dell’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Santo Gnoni, allora dirigente dei servizi legali del Comune, e Roberto Montagnani, dirigente servizio appalti. Dopo che nei giorni scorsi si è tenuta la requisitoria dei pubblici ministeri Giulia Stignani e Valentina Salvi, che hanno chiesto la condanna per 14 sui 20 imputati – la più alta, 11 anni, per l’avvocato Gnoni –, oltre a tre assoluzioni e tre non doversi procedere per prescrizione, sottolineando il "carattere sistematico" delle condotte per affidare le gare pubbliche "ai soliti noti", ieri c’è stata l’arringa del difensore dei due principali imputati, che ha depositato una memoria di 100 pagine.

Questi i punti fondamentali dell’arringa: "Il primo è l’utilizzabilità o meno delle intercettazioni, in grandissima parte inutilizzabili per motivi tecnici – spiega l’avvocato Cataliotti –. La Cassazione ha pronunciato due importanti sentenze, Cavallo e Flores, la prima dice che non si può usare l’intrusore, cioè il trojan, com’è stato utilizzato, per questo tipo di reati, cioè quelli contro la pubblica amministrazione. L’altra dice che se le intercettazioni sono disposte in modo legittimo per un reato puoi usarle solo per quello a meno che non ci sia una connessione con l’altro reato scoperto fortuitamente, e in questo caso non c’è connessione fra nessun reato. Quindi dal mio punto di vista sono utilizzabili solo le intercettazioni fatte tramite telefono, ma nelle rarissime ipotesi in cui il decreto che utilizza le intercettazioni identifica il reato per cui vengono disposte". In secondo luogo, Cataliotti individua "quale sia il tempo di prescrizione delle singole ipotesi di reato", ma poi, soprattutto, entra nel merito delle "le accuse che ritengo inconsistenti tutte quante, per motivi in realtà molto diversi l’uno dall’altro". Partendo dalla corruzione.

"Quanto alla corruzione che viene addebitata a Gnoni nei confronti dell’autofficina reggiana, sono gli stessi testi (la stessa parte offesa) a dire che lui non ha mai chiesto nessuna utilità e ha pagato immediatamente il servizio che a lui è stato reso. Quanto al cosiddetto maxi bando (bando sosta) a cui si contesta l’eterogeneità dei servizi, abbiamo prodotto una miriade di bandi altrettanto eterogenei di Comuni di tutta Italia. Quanto al bando degli avvocati, il consulente del pubblico ministero a mia domanda ha ammesso che l’incarico avrebbe potuto essere fiduciariamente assegnato senza nessuna gara e comunque la procedura svolta non è classificabile come gara pubblica e dunque non può esserci reato". Quanto alla presunta corruzione di Gnoni della Union Brokers, "abbiamo dimostrato – e lo dice una prova paradossalmente portata dall’accusa – che Gnoni ha rinunciato a spese legali che la Union Borkers avrebbe dovuto pagargli addirittura di entità superiore rispetto a quello che sarebbe stato il prezzo della presunta corruzione – prosegue Cataliotti –. Quanto al bando degli asili, c’è un giudizio amministrativo che ritiene assolutamente giustificata l’assegnazione alla Pantarei, anziché all’altra contendente Baby&Job. Gli altri reati sono prescritti per stessa ammissione della pubblica accusa", conclude.

Per Gnoni e Montagnani ha chiesto dunque l’assoluzione": "le accuse sono infondate" e "i reati andranno in prescrizione" (la procura, come detto, ha chiesto 11 anni per Gnoni, mentre ha chiesto 4 anni e 6 mesi per Montagnani).

Ieri è stata la volta anche degli avvocati Mario Bonati per Paola Cagliari, Domenico Noris Bucchi per l’imputato Luigi Severi, Celestina Tinelli per Tiziana Tondelli, Ernesto D’Andrea per Alessandro Meggiato, allora dirigente del servizio mobilità (chiesta l’assoluzione per lui e per Naldo Rinaldi).