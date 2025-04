Processo d’appello, il padre di Saman: “I genitori non ammazzano le figlie, lei era la mia luce”

08:40

Il padre: "I genitori non ammazzano le figlie. Saman era la mia luce"

In aula, davanti alla Corte d'assise d'appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, parla l'avvocato Sheila Foti, che difende il padre di Saman. L'arringa si concentra su alcuni dettagli emersi nel corso del processo di Appello, come alcune dichiarazioni del fratello di Saman (minorenne all'epoca dei fatti), di cui l'avvocato Foti cerca di mettere in luce le contraddizioni concentrandosi sull'anta della finestra aperta e sull'immobilità del ragazzo, "che vede la sorella strangolata dallo zio, come ha detto, eppure non si muove, non fa nulla. Questo è plausibile?" E poi cita i molti "non ricordo" del fratello: "In primo grado ne abbiamo contati 200", dice l'avvocato Foti, "eppure parliamo degli ultimi istanti di vita della sorella. Come testimone oculare, non è assolutamente credibile".

E poi: "Saman era un ragazza adolescente - così l'avvocato del padre -, penso possa essere ritenuta la figlia di tutti noi. Poteva essere mia figlia. Mi sono chiesta se accettare questa difesa infatti, e all'inizio, quando ho chiesto a Shabbar, lui mi ha risposto 'Un padre e una madre, con la P e la M maiuscola, non ammazzano le figlie! Lei era la mia luce ".