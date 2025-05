Processo Bibbiano, due difensori indagati per calunnia. In aula la rivolta degli avvocati contro la Procura

Tutti gli avvocati, anche quelli di parte civile, e anche il pubblico presente in aula in piedi per una clamorosa protesta (foto) contro la procura di Reggio Emilia. È quanto è accaduto ieri in tribunale, durante il cosiddetto processo ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi discussi della Val d’Enza. La dimostrazione nasce dal clamore suscitato dalla notifica della chiusura indagini, da parte della competente procura di Ancora, nei confronti di Rossella Ognibene e Oliviero Mazza difensori di Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali in Val d’Enza e principale imputata nel processo. I due legali sono stati indagati per calunnia, su input del procuratore capo Calogero Gaetano Paci, a partire da un aspetto tecnico: i due legali avevano in passato sollevato l’incompatibilità alla testimonianza delle psicologhe consulenti tecniche del pm. Una questione che giovedì ha fatto insorgere le Camere penali nazionali, oltre a quella reggiana, che hanno parlato di "effetto intimidatorio verso gli avvocati". Il deputato di Forza Italia Enrico Costa ha annunciato di voler presentare "un’interrogazione a Nordio" su un "fatto gravissimo" perché "siamo al delitto di ‘difesa’, ai limiti dell’intimidazione processuale".