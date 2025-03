Processo Grimilde. Alleggerita la condanna a Salvatore Grande Aracri

Salvatore Grande Aracri, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa nel rito abbreviato del processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’, ha avuto un leggero alleggerimento della pena, ora passata a 14 anni e 4 mesi (da 14 anni e 8 mesi). Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione per lui, difeso dall’avvocato Giuseppe Migale Ranieri, e altri imputati. Il 47enne, che abitava a Brescello, è uno dei tre figli di Francesco Grande Aracri, a propria volta imputato nel filone ordinario e fratello del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri. A Salvatore i giudici hanno annullato senza rinvio un capo di imputazione, incentrato su un’iniziale accusa di estorsione che poi fu riqualificata in usura in secondo grado: da qui i quattro mesi in meno.

Gli imputati di ‘Grimilde’ col rito abbreviato sfilarono nel giugno 2023 davanti alla Cassazione che confermò le condanne per mafia emerse dall’inchiesta condotta dal pm della Dda Beatrice Ronchi. Per sei fu disposto un nuovo processo in secondo grado su singole accuse, concluso nel marzo 2024. Da qui è scaturito il nuovo filone in Cassazione celebrato mercoledì.

È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Domenico Spagnolo (1978) di Cadelbosco. Ritenuto all’inizio un partecipe della cosca, è stato poi riqualificato in concorrente esterno alla mafia: la pena è di 6 anni e 8 mesi. Stessa cosa per Devid Sassi (1981), di Reggio, difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti, accusato di intestazione fittizia della società Monreale che gestiva la discoteca ‘Los Angeles’ di Bergonzano (Quattro Castella): condanna a 2 anni e 10 mesi. Più articolata la posizione dei fratelli Antonio e Cesare Muto di Gualtieri, imprenditori del settore autotrasporti, assistiti dall’avvocato Filippo Giunchedi: hanno visto annullate le accuse per intestazioni fittizie, per le quali dovranno affrontare un nuovo processo in Appello.

Per Cesare Muto (1980), a piede libero, che nell’Appello del marzo 2024 ebbe la pena ricalcolata a 2 anni e 8 mesi, è stato rigettato un ricorso riguardante un’interposizione fittizia. È stato invece accolto un ricorso sui per Antonio Muto (1971) sul calcolo della pena, che ora passa a 2 anni e 10 mesi (rispetto a 3 anni). Quest’ultimo era stato condannato in ‘Aemilia’ per associazione mafiosa a 8 anni e mezzo, condanna definitiva a seguito della quale scattò la confisca nel 2023 per beni del valore di 11 milioni tra Reggio, Parma, Mantova e Crotone.

Accogliendo in parte i ricorsi presentati da lui e quattro parenti, la Cassazione ha disposto in una sentenza del 17 dicembre 2024 di annullare la confisca sugli acquisti anteriori al 2004, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello: ci si riferisce in particolare a beni in via Cento violini a Gualtieri, cioè una casa comprata nel luglio 2002 e un’altra abitazione più garage acquistati nel dicembre 2003. Nel nuovo giudizio si dovrà verificare, cosa che per gli ermellini non è stata fatta, se i beni siano ‘estranei’ al reato-spia contestato dal 2004 e cioè se siano riconducibili o meno all’attività mafiosa.

Alessandra Codeluppi