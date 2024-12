Processo in Appello a Brescia: difesa dei Todaro contesta l'aggravante mafiosa

Hanno preso la parola i difensori di Giuseppe e Raffaele Todaro, durante il processo in Appello a Brescia con rito abbreviato scaturito dall’operazione ‘Sisma’, che conta 4 imputati. Nell’udienza di giovedì hanno contestato le tesi della Dda di Brescia, sostenendo che la cosca Dragone-Ciampà non esiste più e i Todaro, padre e figlio - discendenti del boss della ‘ndrangheta di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004 - non sono mai stati collusi.

Nella requisitoria, i pm di Brescia Claudia Moregola e Michela Gregorelli avevano sostenuto che quella cosca è tuttora operativa, depositando documentazione recente acquisita dalla Calabria. E hanno insistito nel chiedere di riconoscere agli imputati l’aggravante mafiosa di aver agevolato la ‘ndrangheta, in passato però depennata sia dal Riesame sia dal giudice di primo grado.

La difesa di Giuseppe Todaro è affidata agli avvocati Giuseppe Migale Ranieri e Silvia Salvato: lui, residente a Reggiolo, ora in custodia cautelare ai domiciliari, era stato condannato a 6 anni, 4 mesi e 10 giorni, a fronte della richiesta della Dda di 14 anni. Fino al 2021 Todaro fu il tecnico esterno incaricato delle pratiche per avere i finanziamenti per ricostruire gli edifici privati nei comuni mantovani terremotati del 2012. È accusato di condotte illecite per facilitare la concessione di contributi pubblici.

È imputato anche il padre Raffaele Todaro, in primo grado condannato a 5 anni, 7 mesi e 10 giorni, ai domiciliari a Peschiera, difeso dagli avvocati Migale Ranieri e Luigi Colacino. Le difese sostengono che la concussione non sussista e che al massimo si sia trattato di abuso d’ufficio (di recente depenalizzato); e che il padre non abbia commesso la corruzione, così come il figlio in alcuni casi.

Sulle intestazioni fittizie, dicono che le società erano state intestate ad altri, ma solo perché colpite da interdittiva antimafia. Altro imputato è Claudio Pasotti (1971), di Brescia, che aveva avuto 1 anno e 10 mesi. Poi Enrico Ferretti (1975), di Guastalla, consulente finanziario, assistito dagli avvocati Luigi Scarcella e Vittorio Tria, in primo grado condannato a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa: deve rispondere di interposizione fittizia perché, secondo la Dda, avrebbe agevolato i Todaro nell’apertura di due conti correnti com aggravante 416 bis.

Secondo la tesi difensiva, il reato non sussiste perché Ferretti, che seguiva i Todaro per i loro interessi personali e non aziendali, si è limitato indirizzarli verso due banche, senza forzare i direttori a superare un alert antiriciclaggio scattato sull’intestatario ritenuto prestanome. Hanno sostenuto che manca qualsiasi prova e che Ferretti, innocente, abbia subito un ingiusto danno d’immagine. Repliche e sentenza in gennaio.

