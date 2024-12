Processo mafia, il Comune chiede 500mila euro

di Alessandra Codeluppi

Gli ex sindaci di Brescello Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, accusati di concorso esterno alla mafia, non sceglieranno riti alternativi: al termine dell’udienza preliminare, iniziata ieri a Bologna, il giudice Roberta Malavasi potrà proscioglierli oppure rinviarli a giudizio. Tra gli altri dieci imputati, figurano Salvatore Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, più la sorella Rosita Grande Aracri, ora accusata di 416 bis, ieri entrambi videocollegati dal carcere. Salvo gli ex sindaci, i legali degli altri accusati hanno annunciato che opteranno per l’abbreviato o il patteggiamento.

Sono queste le intenzioni dei dodici imputati nel procedimento scaturito dalle investigazioni del pm della Dda Beatrice Ronchi, una sorta di ‘Grimilde bis’, connesso ma distinto rispetto all’operazione contro la ‘ndrangheta fatta nel 2019. A Bologna ieri era presente Vezzani, difeso dagli avvocati Alessio Fornaciari e Valeria Miari; non c’era Coffrini, assistito dagli avvocati Mario L’Insalata ed Eleonora Ciliberti.

Tra chi ha depositato la costituzione di parte civile, figurano istituzioni, associazioni e cittadini: le difese avranno tempo sino alla prossima udienza in febbraio per chiederne l’esclusione. Ci sono il Comune di Brescello, che chiede 500mila euro, la Provincia di Reggio (rappresentati dall’avvocato Salvatore Tesoriero), la Regione (avvocato Alessandro Gamberini), il Comune di Reggio e il ministero dell’Interno. "La Provincia e il Comune di Brescello sono doverosamente presenti, come sempre in tutti i processi scaturiti dall’indagine Aemilia – dichiara Tesoriero – per riaffermare la centralità del rispetto della legge nell’esercizio delle funzioni amministrative". Poi la Cgil reggiana e regionale (avvocati Andrea Gaddari e Andrea Ronchi) e l’associazione Libera (avvocato Vincenza Rando).

Si è costituito Franco Conte, padre di Manuel Conte che fu accusato in Grimilde: entrambi nel processo avevano fatto dichiarazioni accusatorie contro i Grande Aracri. Conte padre sarebbe stato contattato per due volte il 19 gennaio 2023 da Paolo Pucci (1987), imputato, nipote di Santina Pucci che è la moglie di Francesco Grande Aracri, sentendosi dire: "Infame, presto morirai... infami". L’avvocato Stefano Vigna, che tutela Franco Conte, dichiara: "È stata messa in atto verso il mio assistito una minaccia con metodo mafioso. Lui abitava a Brescello a pochi passi dai Grande Aracri. Le sue dichiarazioni in ‘Grimilde’ avevano fornito elementi di prova".

C’è Donato Ungaro (avvocato Valerio Vartolo): in passato fece in contemporanea il vigile urbano a Brescello e il giornalista nella Bassa; fu licenziato dal Comune ai tempi di Ermes Coffrini, ma poi vinse la causa di lavoro. Ora chiede 100mila euro: "Quando Vezzani era sindaco e Marcello Coffrini assessore, fu fatta una delibera di giunta, non ancora annulllata, dove mi proponevano un reintegro impossibile – racconta Ungaro –. Mi fecero arrivare una raccomandata il 10 giugno 2013 dove mi si diceva che alle 10 del mattino dello stesso giorno avrei dovuto essere al lavoro. Ma avevano già assunto in municipio parenti dei Grande Aracri...".

Poi compare l’associazione Cortocircuito (avvocato Antonella Corrente) che raccolse l’intervista in cui Coffrini definì Francesco Grande Aracri "composto ed educato". Ieri c’era il coordinatore, ora avvocato, Elia Minari: "La nostra realtà è attiva dal 2009: abbiamo fatto molti approfondimenti sui fatti avvenuti a Brescello e nelle zone limitrofe. Diversi materiali da noi prodotti sono stati usati dalla Dda e indicati come fonti di prova nei processi Grimilde e Aemilia – dichiara Minari –. Se dovessimo ottenere un risarcimento, ci piacerebbe supportare altre attività di formazione e di sensibilizzazione sulla legalità nelle Università e negli enti pubblici". C’è l’associazione Impastato-Castelli (avvocato Gianluca Vinci) con la rappresentante Catia Silva, protagonista a Brescello di battaglie per la legalità e le cui dichiarazioni sono agli atti.