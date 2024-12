Processo ’ndrangheta, la richiesta di Cgil: "Anche noi vogliamo costituirci parte civile"

C’è anche la Cgil reggiana a chiedere di costituirsi parte civile al processo in tribunale a Bologna, che vede tra gli imputati pure gli ex sindaci di Brescello, Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, per "concorso esterno in associazione mafiosa".

Si tratta di un procedimento che segue il filone del processo Grimilde e delle attività della cosca Grande Aracri nei territori emiliani. "La Cgil – dice Luca Chierici, della segreteria del sindacato – da sempre tenta di contrastare ed arginare i fenomeni criminali, che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e della dignità nel lavoro. La volontà di costituirci parte civile è un modo per affermare una chiara scelta di campo e confermare l’importanza che ha la difesa di contesti di legalità per la vita in collettività e per il mondo del lavoro, per un corretto e completo sviluppo del territorio". "Con questo atto intendiamo proseguire a portare avanti un ulteriore strumento a contrasto di questa presenza che non deve trovare, nei nostri territori, alcun tipo di asilo – continua Chierici –. Restiamo in attesa che vengano accertate tutte le eventuali responsabilità individuali degli imputati, che godono sempre della presunzione di innocenza".