Processo Octopus: nulla di fatto. In prescrizione altri sei imputati

La tagliola temporale ha mozzato del tutto i tentacoli del ’polpo’. È quanto accaduto all’inchiesta Octopus, condotta dal pubblico ministero Valentina Salvi che coordinò gli accertamenti della finanza e dei carabinieri su un’ipotizzata associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali, in particolare fatture false, riciclaggio e truffa allo Stato: al centro vi erano anche nomi noti in città dell’imprenditoria, dello sport e della tv, oltre a liberi professionisti.

Nel maggio 2021 il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi assolse i tre imputati che scelsero l’abbreviato e ne prosciolse ventidue, mentre altri due patteggiarono 8 mesi con pena sospesa; inoltre il gup rinviò a giudizio 34 persone fissando al febbraio 2022 l’inizio del processo di primo grado. Da allora per numerosi imputati con accuse di minore gravità è stata dichiarata la prescrizione e ieri è stato fatto altrettanto per gli ultimi sei, a parte un’assoluzione decisa per una singola accusa.

Erano rimasti a dibattimento tre reggiani, cioè l’ex giornalista Marco Gibertini (1965), Omar Costi (1974) e Antonio Silipo (1969) di Cadelbosco - condannati in passato anche nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’ - oltre ai romani Piersandro Pregliasco (1970), Gianluca Mussoni (1972) e Valerio Villani (1985). Salvo Costi, gli altri cinque dovevano rispondere anche dell’accusa di associazione a delinquere tra 2011 e 2013, dichiarata però prescritta da tempo.

Nello specifico, ieri sono stati assolti da una contestazione di riciclaggio per oltre 13 milioni e Iva evasa per più di 2 milioni ("Il fatto non sussiste") Gibertini (assistito da Liborio Cataliotti ieri sostituito da Costantino Diana), Pregliasco, Mussoni, Villani (difeso dall’avvocato Pina di Credico) e Silipo (avvocato Francesco Saggioro). Per Costi, ieri presente, un’accusa di bancarotta fraudolenta è stata riqualificata in bancarotta semplice e dichiarata prescritta. Il collegio ha dichiarato poi il non doversi procedere per prescrizione anche per le restanti imputazioni. E ha ordinato confisca e distruzione dei beni sequestrati e la restituzione agli aventi diritto del denaro in sequestro.

Diversa è stata la valutazione del pubblico ministero Francesco Rivabella Francia, che ieri aveva chiesto l’assoluzione solo per Silipo ("Non ha commesso il fatto"), la condanna per tutti gli altri su singoli episodi e confische totali per 274mila euro: per Gibertini aveva domandato 4 anni e 5mila euro di multa; per Villani 3 anni e mezzo, 3mila euro e le attenuanti generiche; per Pregliasco 4 anni e 7mila euro; per Mussoni 3 anni e 2mila euro con le generiche; per Costi 3 anni e pene accessorie per 5 anni.

Alessandra Codeluppi