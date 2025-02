Processo omicidio di Saman, oggi il via al secondo grado: i genitori si rivedono in aula

Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Inizia questa mattina a Bologna il processo d'appello per l'omicidio di Saman Abbas, uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e ritrovata un anno e mezzo dopo seppellita sotto terra in un rudere a pochi passi da casa.

In aula, nella corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo in primo grado: sono arrivati attorno alle 9 e questa mattina si sono rivisti per la prima volta dopo il fatto, in mezzo la lunga latitanza di lei. Al momento dell'ingresso nell'aula del marito, la moglie Nazia è rimasta con il capo chino.

In aula ci sarà lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni e i due cugini della 18enne, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti in primo grado e per cui la Procura ha impugnato.

