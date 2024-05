Processo Perseverance: condannati anche in Appello tutti i ventidue imputati

Reggio Emilia, 29 maggio 2024 – Tutti e ventidue gli imputati hanno visto confermata la condanna anche in Appello, talvolta con qualche alleggerimento. Tra loro, i sei uomini chiamati a rispondere di associazione mafiosa sono stati di nuovo riconosciuti responsabili del grave reato. Nessuna assoluzione.

Ha retto in toto l’impianto accusatorio formulato dal pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi, sostenuto in secondo grado dal sostituito procuratore generale Nicola Proto. Oggi la Corte d’Appello di Bologna, presieduta da Alberto Pederiali, ha riconosciuto la fondatezza degli illeciti contestati nell’operazione di ‘ndrangheta ‘Perseverance’. Gli accertamenti, condotti dalla Mobile reggiana, dai carabinieri di Modena e dalla Dia di Bologna, si erano incentrati sull’azione della cosca mafiosa, proseguita nelle nostre terre ben oltre i tempi delle retate di ‘Aemilia’ (2015) e di ‘Grimilde’ (2019). In primo grado col rito abbreviato vi erano state 22 condanne, un’assoluzione e 14 patteggiamenti. In Appello sfilavano tutte e 22 le persone che erano state ritenute responsabili.

La cosca. La pena più alta è stata comminata a Giuseppe Sarcone Grande (1961), residente a Reggio, ora nel carcere di Lanciano, uno dei sei accusati di associazione mafiosa, il più grande dei fratelli Sarcone di Bibbiano coinvolti e condannati per ‘ndrangheta in altri processi: ha avuto 16 anni e 8 mesi (erano 18 in primo grado). Difeso dall’avvocato Luigi Colacino, ieri ha fatto dichiarazioni spontanee per oltre un’ora negando l’appartenenza alla cosca.

È stato riconosciuto responsabile di aver fatto le veci dei fratelli durante la loro detenzione e di aver gestito affari e recupero crediti tramite estorsioni.

La pena resta uguale a quella in primo grado per Salvatore Muto (1985), di Reggio, condannato a 16 anni; per Domenico Cordua (1977), di Parma, a 15 anni; per Salvatore Procopio (1974), di Gualtieri, a 14 anni. Condanna più lieve, ma 416 bis confermato, anche per Giuseppe Frijio (1978), di Traversetolo: 12 anni, 6 mesi e 20 giorni (da 14 anni e 4 mesi); Giuseppe Caso (1978), di Correggio, 11 anni e 4 mesi (da 13 anni e 4 mesi).

Gli altri. Confermate le condanne per gli altri fratelli di Bibbiano, per intestazione fittizie di società con l’aggravante mafiosa: Nicolino Sarcone (1965), 8 anni; Gianluigi Sarcone (1971) 3 anni e 8 mesi; Carmine Sarcone (1979), 3 anni e 2 mesi; Giuseppina Sarcone (1979) 1 anno e 4 mesi, pena sospesa. Ad altre figure si contestano reati con l’aggravante del 416 bis: condanna a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni (erano 8 anni) per la coppia di Soliera Alberto Alboresi e Genoveffa Colucciello (1965), riconosciuta responsabile di aver affidato a mafiosi il compito di gettare acido in faccia alla badante (fatto non compiuto), considerata un ostacolo per potersi accaparrare il ricco patrimonio dei suoi anziani assistiti. Pene confermate, seppur più basse, per Domenico Pilato (1991), Cutro, 4 anni; Angelo Caforio (1975) , di Torrile (Parma) 3 anni 6 mesi 20 giorni, 2.667 euro di multa; Salvatore Rotondo (1985), Staffolo (An) 1 anno, 3 mesi e 10 giorni con le generiche; Domenico Sestito (1956) Cutro, esclusa l’aggravante mafiosa, 1 anno e 4 mesi. Per Giuseppe Lazzarini (1982), di Cutro, riconosciuta la continuazione con la sentenza in Appello del 16 giugno 2022: pena aumentata di un anno, per un totale di 10 anni. Il commercialista Alessandro Sicuri (1972), di Parma, era stato condannato a 3 anni e 10 mesi: ora ha patteggiato 2 anni, pena sospesa. Conferma in toto per Rosario Lopez Errico (1976), di Cadelbosco, 4 anni; Domenico Squillacioti (1972) , di Pozzaglio (Cr) 4 anni; Pier Roberto Manico (1980), di Cutro, 3 anni; Giuseppe Salerno (1990) Cutro, 2 anni con pena sospesa. Gli imputati (tranne Salerno) sono quindi condannati a risarcire le parti civili Regione, Provincia e Comune di Reggio, i Comuni di Cadelbosco e di Gualtieri, l’associazione Libera, Cgil, Cisl e Uil regionali, Cgil reggiana. Confermate anche le confische di società e beni disposte in primo grado.