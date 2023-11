Processo Saman, il fratello: “Ero come i miei genitori, ma adesso mi sento italiano”

Reggio Emilia, 3 novembre 2023 - 'Ti faccio le condoglianze'. È iniziato così l'esame dell'avvocato Liborio Cataliotti nel processo davanti alla Corte d'Assise per l'omicidio di Saman Abbas, nel quale oggi continua l'audizione di Alì Haider, il fratello della 18enne uccisa a Novellara.

Il giovane è costituito parte civile e viene sentito come indagato in procedimento connesso per la fattispecie di concorso in omicidio. Gli imputati sono cinque: i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.

Il ragazzo, 18 anni, viene sentito da dietro il paravento evitando qualsiasi contatto visivo con i parenti imputati. Il legale ha posto all'inizio alcune domande sull'allontanamento del suo assistito, dei cugini e del ragazzo da Novellara, nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza, avvenuta il primo maggio.

“Lo zio Danish mi disse di prendere gli abiti, che misi in uno zaino, poi andai a casa sua. Lì papà chiamò mio zio, che gli disse: 'Adesso noi scappiamo, sono stati presi i telefonini e si sono accorti..'. Mio padre disse di rimanere lì e Hasnain ribattè: 'Tu sei in Pakistan e non hai problemi, ma qui in Italia prendono noi'. Io volevo rimanere qui - ha continuato Haider - ma mio zio mi disse che mi sarei fatto nuovi amici. Così il giorno dopo siamo partiti”.

Così Haider descrive le tappe dell'allontanamento: "Siamo partiti in bici da casa di mio zio, abbiamo evitato le telecamere, siamo andati a Gonzaga in bici e poi abbiamo preso il treno per Modena. Siamo partiti per Como, dove abbiamo passato la notte da un conoscente, e poi ci siamo diretti a Imperia".

Nella città ligure arrivano il 9 maggio, e qui vengono fermati per un controllo dalla polizia. "Mio zio mi suggerì di dare un nome falso, cosa che fece pure lui”. Hasnain e i due cugini proseguirono all'estero, mentre fratello di Saman rimase in comunità. Ha anche riferito che i parenti Irfan Amjad e Srfan Fakhar, non imputati, “venivano a casa e davano consigli su cosa fare con la figlia che si comporta in un certo modo: succedeva quando era in comunità e Irfan lo disse anche quando Saman tornò a casa'. Nell'incidente probatorio del 18 giugno 2021, lui accusò Irfan: 'Me lo hanno suggerito'.

"Sono cresciuto come ha voluto la mia famiglia, ma adesso mi sento italiano”. Alì Haider rispondendo alla domanda sul motivo per cui inviò ai parenti la foto della sorella che baciava il fidanzato, ha detto: “Da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze. Per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata. Ma ora tutto è cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento di essere italiano. Ora penso che hanno fatto una cosa sbagliatissima”.