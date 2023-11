Processo Saman, il pm alla requisitoria: “Nessuno ha avuto cedimenti sullo strazio della ragazza”

Reggio Emilia, 17 novembre 2023 – “Una vicenda terribile, che abbiamo il compito di ricostruire. ll più atroce, malvagio e aberrante delitto, commesso dai genitori verso la figlia, e con la collaborazione nella fase programmatica e realizzativa dei due cugini e dello zio”. È iniziata alle 10 la requisitoria nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la ragazza pakistana che abitava a Novellara uccisa a 18 anni: davanti alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Michela Caputo e i membri popolari, ha esordito il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, le cui prime parole fanno già pensare a una futura richiesta di condanna per tutti e cinque gli imputati: il padre Shabbar Abbas, la madre Nazia Shaheen (ancora latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz.

"Qui manca la prova regina relativa al momento in cui Saman viene uccisa e seppellita, ma vi sono una pluralità di elementi eterogenei, indipendenti dalla volontà dei protagonisti, che mettono la Corte di fronte a una piattaforma indiscutibile”, ha detto il procuratore, che ha tuonato verso gli imputati: “In base a questi elementi inattaccabili vogliamo restituire giustizia a questa ragazza a cui ancora nessuno dei protagonisti, a partire dal padre, ha voluto degnare un'espressione di pietà. Nessuno ha avuto un cedimento verso lo strazio compiuto sulla ragazza, un oltraggio alla vita compiuto con un barbaro e brutale omicidio”.

E ha voluto respingere con forza la tesi della difesa Shabbar Abbas: “Qualcuno ha detto che si è trattato di un incidente o di un imprevisto, ma Saman – ha scandito con forza il procuratore Paci – è stata uccisa”. Paci ha citato il sopralluogo del 18 novembre 2022, quando lo zio Hasnain fece ritrovare il cadavere nella fossa di strada Reatino: "Dopo le sue dichiarazioni contraddittorie, è stata l'unica occasione in cui lui ha detto la verità”. Valorizzati finora nella requisitoria alcuni elementi a favore della premeditazione: “Lo scavo avviene in due fasi, con l'aggiunta degli sgrotti per adagiare il capo e i piedi. Si è trattato di un'attività laboriosa e attenta, di certo antecedente a quando il corpo viene posto nella fossa”. Più tardi entrerà nei dettagli il pubblico ministero Laura Galli, titolare dell'inchiesta.