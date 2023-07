Processo sugli appalti ’pilotati’ Apcoa conferma le accuse: "Criteri troppo selettivi"

di Alessandra Codeluppi

"Servizi troppo eterogenei e requisiti molto stringenti": fu il motivo per il quale il gruppo Apcoa parking, player dai grandi numeri nella gestione dei parcheggi, decise di fare una segnalazione all’Anac contro i criteri previsti nel bando pubblico indetto dal Comune nel 2016 per assegnare per otto anni la gestione di diversi ambiti: nello specifico, la sosta a pagamento, il trasporto scolastico, il controllo ztl e il bike sharing. Il valore dell’assegnazione, 25 milioni, era il più rilevante tra quelle finite sotto la lente di ingrandimento della Procura e ora nel processo sui presunti appalti pilotati, che conta venti imputati.

Nell’inchiesta condotta dai pubblici ministeri Valentina Salvi e Giulia Stignani, si contesta di averli confezionati in modo da assegnarli a destinatari che erano già stati individuati a monte della gara pubblica. Il bando mobilità fu assegnato alla società Til, già dal 2011 aggiudicataria del bando, con modalità che la Procura ritiene irregolari.

Il direttore commerciale di Apcoa, Andrea Grassi (foto in alto), ieri sentito come testimone della pubblica accusa, ha riferito che la società si interessò per partecipare, ma, viste le condizioni richieste, dovette desistere e decise di allertare l’Autorità anticorruzione: "Il nostro gruppo, ma neppure nessun altro operatore del settore avrebbero potuto partecipare in autonomia, perché i criteri da soddisfare erano troppo selettivi. Non riuscimmo neppure a trovare partner con quei requisiti per poter concorrere alla selezione".

Grassi ha evidenziato un paradosso: "Si richiedeva la gestione di 4mila posti auto in una città di 100mila abitanti. Eppure noi, come Apcoa, in realtà come Milano, Roma o Palermo ne gestiamo 2-3mila".

L’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Roberto Montagnani, dirigente comunale servizio appalti, gli ha chiesto se Apcoa abbia mai impugnato il bando o l’assegnazione successiva. "No - ha risposto Grassi - perché sarebbe stato costoso sul piano legale. Ma abbiamo segnalato all’Anac perché ci interessava per il suo importo".

Il difensore gli ha chiesto anche perché Apcoa non abbia mai fatto segnalazioni per altri appalti che raggruppavano servizi eterogenei. Secondo il teste quest’appalto era "un unicum": "È vero che ci sono bandi diversificati: mentre bike sharing e ztl possono essere considerati affini, sfido chiunque a trovare affinità fra la gestione della sosta e il trasporto scolastico".

L’avvocato Giuseppe Benassi, che assiste l’avvocato imputato Paolo Coli, ha detto di aver depositato una memoria difensiva in cui si tratteggia uno scenario velenoso: a detta del difensore, la società Apcoa avrebbe fatto la segnalazione ad Anac "non per ragioni oggettive, ma per rivalsa: era irritata con il Comune che, nel gennaio 2015, ordinò ad Apoca di rilasciare la gestione della caserma Zucchi. Apcoa ricorse al Tar, ma perse".

Il teste ha poi riferito che a lui risulta che Apcoa abbia poi vinto al Consiglio di Stato. Tra i testi citati, anche Massimo Mangiarotti, ora dirigente nel Comune di Sanremo: ha riferito che in passato presentò richiesta di autotutela dopo essersi candidato al bando per scegliere il nuovo direttore dell’Asp: "Vidi che altri curriculum erano inferiori al mio. Scrissi e mi fu risposto dalla commissione che, pur non essendo stato escluso, non era stato ritenuto di sottopormi al colloquio".

Parola, poi, a Michele Mizzi, che in passato lavorava nell’ufficio della società Baby&job, costituita parte civile nella vicenda che riguarda l’affidamento della gestione dell’asilo Maramotti, che fu confermata a Panta rei: ha riferito che l’esclusione della realtà in cui allora operava fu determinata da motivi che in parte non furono oggetto delle tre richieste di chiarimenti avanzate dal Comune, stazione appaltante.