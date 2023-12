Procter&Gamble. Più soldi in tasca ai lavoratori

Incremento definitivo del superminimo base di 52 euro da gennaio per tutti i lavoratori compresi i somministrati; aumento del valore del buono pasto e di diverse indennità mensili; premio di partecipazione annuale (nel triennio) che andrà da un minimo di 1.615 euro a un massimo di 2.200. Sono alcuni dei contenuti del contratto integrativo aziendale 2023-’26 che è stato rinnovato alla Procter&Gamble. Oltre il 91% dei lavoratori ha approvato l’ipotesi sottoscritta e presentata da Rsu, Filctem Cgil e Femca Cisl. P&G occupa a Gattatico 230 dipendenti, qui la multinazionale americana ha l’hub europeo per prodotti come Viakal e Mastro Lindo. Dopo una intensa trattativa con la direzione, durata mesi, il 18 si sono svolte assemblee sindacali molto partecipate sull’ipotesi di accordo per il rinnovo dell’integrativo per il triennio. "Siamo soddisfatti per l’esito del voto – dicono Filctem, Femca e la Rsu –. L’accordo, oltre a migliorare significativamente le retribuzioni in un contesto di difficoltà economica, aiuta a conciliare meglio i tempi vita-lavoro". Aumentati anche i giorni di permesso parentale retribuito (art. 4), estendendone la copertura agli affini. Inoltre la Rsu sarà coinvolta sulle modalità di svolgimento dello smart working".

Francesca Chilloni