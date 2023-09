Prodotti bio, yoga ed esperti di salute

Oggi e domani torna a Correggio la fiera ’Natura Bio’, una mostra mercato con ingresso gratuito. Questa sarà al ’Salone delle Feste’ di Correggio e nell’adiacente parco.

Presenti una selezione di stand specializzati sui temi del cibo sano, dell’ecologia e del benessere, tra eventi culturali e laboratori per i bambini a cura delle associazioni montessoriane e steineriane. E poi la possibilità di cimentarsi con le pratiche olistiche tra Yoga, Tai Ji Quan, massaggi e trattamenti vari oltre alla gastronomia con biopizza cotta a legna, biobar, birre e vini naturali, specialità culinarie, cucina macrobiotica e mediterranea, prodotti tipici biologici.

Tra gli ospiti la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice dell’Istituto Ramazzini di Bologna, centro per la ricerca indipendente e la prevenzione del cancro e delle malattie di origine ambientale, che ha intrapreso con coraggio centinaia di ricerche indipendenti, come quelli su 5G, aspartame, glifosato, microplastiche. Per informazioni sul programma è possibile vissitare il sito www.fieranaturabio.it.