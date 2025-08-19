"Produttori reggiani pilastri del settore"

Promozione, educazione al consumo, oltre a misure compensative e strutturali. Sono queste le principali richieste di Cia-Agricoltori Italiani nazionale presente al Tavolo del vino riunito a Palazzo Chigi convocato lunedì 4 agosto dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. L’incontro si è poi concluso con l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di rispondere in maniera puntuale alle richieste sollevate dalla filiera vitivinicola e di affrontare le questioni che riguardano il settore.

"Il Governo intende continuare a sostenere in maniera concreta un settore fondamentale per l’economia italiana e che non possiamo permetterci di disperdere. L’Italia è leader mondiale nella produzione di vino e ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 8,1 miliardi di euro nell’export, con un incremento del 5,5% rispetto al 2023. Un traguardo straordinario che dimostra la forza, la qualità e la competitività del vino italiano", ha sottolineato il ministro Lollobrigida.

Purtroppo però, sia le associazioni di categoria che gli stessi produttori vitivinicoli sono preoccupati dall’andamento degli equilibri internazionali, che con la loro instabilità stanno influenzando anche i mercati del vino.

"È cruciale che le istituzioni a tutti i livelli comprendano la serietà del momento che sta attraversando il settore vinicolo, un vero e proprio fiore all’occhiello del Made in Italy e del nostro territorio – commenta in una nota Cia Reggio Emilia –. La nostra provincia vanta una tradizione vitivinicola secolare e, con circa 8.400 ettari di superficie vitata, è la terza in Emilia-Romagna, rappresentando ben il 16% del vigneto regionale. Un dato che sottolinea l’importanza strategica del comparto, che ha mostrato una forte vitalità con una superficie vitata aumentata di oltre il 14% nell’ultimo decennio. Questo patrimonio, in cui la maggior parte dei vigneti ha meno di 20 anni, si basa sulle eccellenze del Lambrusco e di vitigni autoctoni come la Spergola. I produttori reggiani, in gran parte riuniti in cantine sociali, rappresentano un pilastro economico e sociale. Tuttavia, nonostante i risultati positivi della vendemmia 2024, che ha visto un aumento di produzione del 16,5% rispetto all’anno precedente nell’area dei Lambruschi e Ancellotta, i produttori devono affrontare sfide sempre più complesse. A questo proposito, urge sottolineare che la vendemmia 2025 inizierà subito dopo Ferragosto nelle colline reggiane, partendo proprio con i vini bianchi. La minaccia dei dazi, il calo dei consumi, e l’aumento dei costi di produzione mettono a rischio il lavoro dei nostri produttori".

Insomma, se da un lato la produzione sembra migliorare – sia in termini di qualità che di quantità –, dall’altro serve una programmazione concreta che possa far fronte agli imprevisti del futuro: "Condividiamo in pieno la necessità di interventi compensativi, come sgravi fiscali e mutui a tasso agevolato, che possano sostenere le imprese reggiane e facilitare gli investimenti in innovazione e sviluppo. Ma non solo. La promozione e l’educazione al consumo sono per noi prioritarie: dobbiamo difendere la nostra cultura del vino da pregiudizi e fake news. È un modo per valorizzare la nostra identità e garantire un futuro ai produttori che con fatica e passione curano le nostre colline e la nostra pianura. Chiediamo una programmazione a lungo termine che tuteli il nostro comparto e lo renda sempre più competitivo a livello globale".