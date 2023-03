"Produzione agricola, a rischio il 30 per cento: serve subito la diga"

"A rischio il 30% della produzione agricola reggiana". Lorenzo Catellani, presidente provinciale Cia, lancia l’allarme siccità e giudica positivamente l’istituzione a Palazzo Chigi di una Cabina di regia "per affrontare la crisi idrica, così come l’intenzione di individuare un Commissario straordinario e realizzare un provvedimento normativo urgente con deroghe e semplificazioni per accelerare i lavori essenziali a far fronte all’emergenza". Tra questi "è fondamentale la diga sull’Enza a usi plurimi, delle dimensioni necessarie a soddisfare tutte le necessità".

La siccità e le temperature alte preoccupano il comparto agricolo: "La prossima stagione irrigua con queste premesse sarà peggiore di quella già pesante del 2022", dice Catellani. Gli imprenditori agricoli "soffrono l’incremento dei costi (carburanti +100%, mangimi +40%) e mentre sono aumentati i prezzi al consumo (10% in media) non c’è stato alcun ritorno per chi lavora la terra". Si prospettano "crolli produttivi del 10% per gli ortaggi e fino al 30%, in alcuni areali, per colture importanti come mais e riso, 50% della foraggicoltura (nelle zone non irrigue) che è fondamentale per la zootecnia del Parmigiano Reggiano. Siamo adesso in tempo di semine e la preoccupazione è altissima. I terreni sono aridi e si parte già penalizzati: a rischio 14mila ettari di foraggere e 6mila di mais".

Francesca Chilloni