Produzione ed export frenano

L’indagine congiunturale condotta da Unindustria Reggio conferma il trend negativo dei principali indicatori economici, in linea con quanto accaduto nel resto del Paese. L’attività ha risentito del calo dell’export, sul quale pesa la frenata del commercio mondiale. Nel periodo luglio-settembre 2023 la produzione industriale segna un calo del 2,6% rispetto all’analogo periodo ’22. Continuano a pesare sia la debolezza della domanda interna - che riflette l’inasprimento delle condizioni di accesso al credito e l’erosione dei redditi delle famiglie dovuta all’inflazione - sia l’affievolirsi dell’export. Il 65,7% delle imprese ha segnalato una riduzione degli ordinativi alla fine del terzo trimestre, il 14,3% una stabilità e il 20% un incremento. Gli ordinativi esteri segnano un -63,8%.

Nel 3° trimestre l’occupazione è rimasta costante ma sono state autorizzate 1.030.050 ore di Cassa nel comparto industriale (+39,5% rispetto al 3° trimestre 2022). Per la fine anno il 29,3% delle aziende prevede di avere un calo di produzione, mentreil 52,2% si aspetta livelli stabili. "La situazione attuale presenta molte incertezze - ha dichiarato Mauro Macchiaverna (foto), consigliere Unindustria - a causa del potenziale impatto della guerra in Medio Oriente sul mercato energetico. L’incremento dei tassi potrebbe anche generare maggiori costi per le imprese. C’è il rischio quindi di non essere in grado di affrontare il passaggio alla transizione digitale e verde, un rischio che non possiamo permetterci".