Prof palpeggiò 29enne. Trattativa sul risarcimento

Imputato e parte civile stanno ragionando su un accordo per il risarcimento del danno. Per questo motivo la discussione del processo, prevista ieri mattina, è slittata a novembre. Lui, un 74enne residente in Val d’Enza, ex insegnante ora in pensione, incensurato, è chiamato a rispondere di violenza sessuale: avrebbe espresso pesanti apprezzamenti e allungato le mani sulla giovane commessa di un punto vendita di Scandiano. I fatti contestati risalgono al 30 aprile di quest’anno. La ragazza, una 29enne, ha sporto denuncia ai carabinieri pochi giorni dopo, il 6 maggio. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giulia Signaroldi, sono state molto rapide: i due non si conoscevano, ma la donna ricordava di averlo già visto come cliente; è stata trovata la sua immagine tramite social e poi la ragazza ha fatto una ricognizione fotografica. Ora il procedimento è approdato all’udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi.

Secondo il racconto della 29enne, quel giorno l’uomo era entrato in un momento in cui c’erano altri clienti, poi sarebbe uscito e ritornato ia mezzogiorno, quando lei era da sola. In base all’imputazione, il 74enne, dopo aver raggiunto il bancone per pagare, avrebbe detto alla donna frasi riferite al piacere sessuale. Poi le avrebbe chiesto di poterla salutare e, senza lasciarle il tempo di rispondere, le avrebbe dato cinque baci sulle guance e le avrebbe palpeggiato il seno fino a quando lei è riuscita ad allontanarlo. L’ex insegnante si sarebbe poi complimentato con lei per il suo seno, le avrebbe fatto un’avance esplicita e le avrebbe detto: "Brava, hai superato la prova, perché non ti sei fatta toccare, per me è un 30 e lode". L’imputato, difeso dall’avvocato Massimo Covi, ha chiesto il rito abbreviato. La donna si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Francesca Corsi. Nella scorsa udienza il 74enne aveva negato di aver abusato di lei in qualsiasi modo e aveva detto di averle sfiorato il seno inavvertitamente, mentre le baciava la guancia. Ieri mattina la difesa ha offerto una somma che la parte civile avrebbe trattenuto come acconto, poi è emersa anche la possibilità di un accordo su un risarcimento totale su cui ora le parti si confronteranno.

Alessandra Codeluppi