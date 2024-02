Prof pendolare ogni giorno in stazione. "ll cancro non si cura da solo"

Reggio Emilia, 3 febbraio 2024 – “Abito da 10 anni in via Chiesi, in zona stazione. La situazione di insicurezza e degrado negli ultimi mesi è diventata insostenibile, in particolare la sera e per noi donne. È necessario intervenire con progetti e affrontare in modo strutturato i vari problemi. Ciò che sento e leggo sono solo ipotesi, idee messe sul piatto senza alcuna concretezza".

Non è uno sfogo estemporaneo, ma un invito fermo da parte di una cittadina che per professione è abituata ad affrontare in équipe problemi rilevanti: si tratta della professoressa Nunzia D’Abbiero, direttrice della Struttura complessa di Radioterapia Oncologica e del Dipartimento onco-ematologico dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Parma, di cui fino al giugno dell’anno scorso è stata direttrice sanitaria.

"Il cancro non si cura da solo, aspettando che passi. Va affrontato con decisione, rapidità e progetti strutturati. Sennò si espande, attacca il resto della città e la città muore", dice, aggiungendo che "l’amministrazione comunale deve coinvolgere i residenti, i rappresentanti dei pendolari, chi vive sul territorio e ogni giorno lo vive. La società civile, noi, quando chiede qualcosa subito viene guardata con ostilità. Non è giusto: non possiamo essere trattati come antagonisti: siamo sia vittime che alleati. Invece noto che ogni volta che a Reggio i cittadini presentano dei problemi, subito vengono bollati come nemici politici, le loro richieste come strumentali alla lotta politica, e vengono esclusi dalle decisioni. È il Comune che ha trasformato la questione sicurezza in oggetto di campagna elettorale, a polarizzare la discussione, e questo mi preoccupa, perché passate le elezioni si rischia di cadere di nuovo nell’inazione per anni".

La professoressa, pur lavorando a Parma, per motivi familiari non può lasciare Reggio: "Risiedevo nella zona Acque Chiare ma a causa del traffico assurdo, quando nel 2014 sono stata nominata a Parma, ho scelto di avvicinarmi alla stazione e di fare la pendolare. Abito in un bel condominio, a ridosso del centro. È una zona comoda per tutto, e il treno è un mezzo che permette una mobilità rapida sostenibile economicamente e ambientalmente. Ho vissuto per anni a Milano e tutti nelle grandi città si muovono con i mezzi pubblici. L’Emilia è una grande area metropolitana e la linea ferroviaria è la nostra metro. Al mattino alle 7-8 in stazione è pieno di studenti, professionisti, lavoratori... E deve essere compito-dovere di tutte le istituzioni favorire quel tipo di mobilità. Ma dopo una certa ora, ecco la terra di nessuno. Dopo le 20 non ci sono più nemmeno i taxi. Le donne hanno paura. Non sono i senzatetto che spaventano ma soprattutto quei ragazzi, anche fisicamente imponenti, che sono sotto l’effetto di stupefacenti, esaltati, stravolti. Mi fanno pietà: hanno superato l’inferno e arrivati qui trovano un altro inferno. Ma fanno paura. A Parma la situazione è ben diversa: come in ogni città, ci sono spacciatori, tossicodipendenti, bande, baby gang… ma non sono tutti concentrati. L’inerzia a Reggio ha creato ghetti, condomini degradati in mano a pochi speculatori, mafie che operano tra i più poveri e si vende a cielo aperto cocaina basata per pochi euro".

D’Abbiero poi racconta dello spaccio a cielo aperto sulla via Emilia, nella zona vicino al distributore di benzina; di gruppi di soggetti alterati che fanno capannelli lungo le strade poco illuminate, in via IV Novembre, "per non parlare di via Turri e via Paradisi, zone ormai perse". La sera "viale Montegrappa, tutti i portici di San Pietro, la zona di Ospizio sono off limits. Ospizio si sta impoverendo tantissimo, vedo un downgrade progressivo dalla stazione verso le altre zone. Ma non c’è progetto, una visione: si mettono pezze".

La polizia e i carabinieri "fanno quello che possono, non riescono a stazionare stabilmente nell’area". Perciò non vede nulla di strano nella proposta di mettere in campo temporaneamente l’esercito: "Servirebbe come deterrente, per dire a quelle persone che lo Stato e le istituzioni ci sono. L’esercito c’è per difenderci o difendere, non per fare la guerra che la nostra Costituzione proibisce. Se ci si fa trascinare dalla ideologia, si perde la bussola. C’è un problema? Si mettono intorno a un tavolo tutti e si affronta. Io lavoro su questioni complesse, anche sul piano burocratico. A Parma stiamo costruendo la nuova Oncologia: il confronto è sui fatti, sui passaggi da affrontare, sulle soluzioni, non su idee astratte. Così dovrebbe essere a Reggio, invece la sicurezza è diventato argomento da tifoserie da stadio".