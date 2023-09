Professoressa e politica. Addio a ’Dida’ Frisanco. Sempre attiva in Forza Italia

Al termine di una lunga malattia è scomparsa, nel tardo pomeriggio di mercoledì, Mariadelma Frisanco, per tutti "Dida", molto conosciuta in città per la sua attività di professoressa di lingue nelle scuole secondarie di primo grado, soprattutto presso le medie "Manzoni" e per l’impegno politico.

Settantasei anni, vedova da tempo, la Frisanco era stata tra le prime attiviste, nella nostra città, del progetto politico di Silvio Berlusconi, nel breve divenuto Forza Italia. E proprio in quota agli "azzurri", la donna si era dedicata con passione e abnegazione in seno alla Circoscrizione Centro Storico, in particolare quando essa era guidata da Claudio Bassi, altro esponente di lunga data e di spicco di Forza Italia, che così la ricorda: "E’ stata per tanto tempo una militante attiva e convinta, soprattutto quando coprì il ruolo di consigliere nella legislatura da me presieduta. Per le sue qualità umane e politiche, pensai di affidarle la delega alla Sanità e Assistenza, ruolo che ha svolto con energia, passione e determinazione, dedicandosi in particolare alle esigenze dei residenti meno abbienti del centro storico".

Dopo avere seguito, in tutte le sue declinazioni, il travagliato percorso politico di Berlusconi, Dida Frisanco, negli ultimi anni, anche a causa dell’insorgenza della patologia che poi l’ha portata alla morte, aveva abbandonato la politica attiva. Successivamente si era trasferita nella abitazione di campagna nel territorio di Quattro Castella, dove l’altro ieri, confortata dai familiari, si è spenta.

Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi, sui social, dai tanti amici della donna, che ne ricordano l’impegno politico e l’attenzione alla famiglia. I funerali di Dida Frisanco, che lascia la figlia Ilaria, noto legale reggiano, il figlio Riccardo, la sorella Antonia e il cognato Carlo, si svolgeranno oggi alle 16.15, partendo dalla casa funeraria della Croce Verde in direzione della chiesa parrocchiale di Quattro Castella dove verrà celebrata la Santa Messa esequiale. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Bibbiano. Per chi volesse rendere omaggio all’ex docente reggiana, la casa funeraria è aperta dalle 8.

Gabriele Gallo