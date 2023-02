Profiltubi, tra fatturato record e assunzioni a tempo indeterminato

Una crescita senza precedenti per Profiltubi Spa, l’azienda con sede a Reggiolo che in un paio d’anni ha più che raddoppiato il suo fatturato. Il gruppo reggiolese, specializzato nella produzione di tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato con sistema Hf, festeggia i risultati e un +27% rispetto al fatturato del 2021 passando da 167,05 milioni di euro a 211,45 milioni. Risultati già riconosciuti lo scorso anno attraverso il "Premio Bilancio Acciaio 2022" e che oggi trovano una conferma.

"Abbiamo scelto di dotarci di un codice etico, di investire sulla crescita interna dell’azienda – dichiara il presidente Giorgio Frigerio – convinti che la strada per confermare i risultati parta proprio da qui. Abbiamo guardato alla qualità dell’ambiente di lavoro, condiviso gli obiettivi aziendali, promosso la formazione e la cultura, favorito il dialogo con il territorio con una serie di iniziative. E questo percorso è stato accompagnato da un importante incremento delle assunzioni".

Negli ultimi 24 mesi Profiltubi Spa ha assunto 34 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, di cui 19 sotto i 35 anni di età. Negli ultimi anni il legame con il territorio è stato rafforzato con l’investimento sulla cultura: con un piano quadriennale di donazioni avviato nel corso del 2021, Profiltubi sostiene il progetto comunale "Museo tra le mura", che prevede la creazione di un museo diffuso in paese.

a.le.