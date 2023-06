Profondo taglio al braccio con un flessibile, operaio soccorso e trasportato in ospedale

Soccorsi mobilitati in forze, nel primo pomeriggio di ieri in una azienda metalmeccanica di via Limido, alla periferia nord di Castelnovo Sotto. Mentre era impegnato in una fase di lavoro, verso le 14, un operaio ha riportato un profondo taglio a un braccio, venuto a contatto con un flessibile. La ferita, piuttosto profonda, ha iniziato a sanguinare in modo evidente. Sono stati i colleghi di lavoro i primi a intervenire, con gli addetti al soccorso che hanno prestato le prime cure.

Sono intervenuti poco dopo gli operatori della Pubblica assistenza locale, con l’ambulanza raggiunta dall’automedica di Reggio e dal personale dell’elisoccorso decollato da Parma e atterrato in un campo vicino allo stabilimento. Il personale sanitario ha completato le medicazioni. L’operaio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, sempre accompagnato da personale medico. Ha riportato un trauma giudicato di media gravità e non risulta in pericolo di vita. Accertamenti della Medicina del lavoro dell’Azienda Usl.