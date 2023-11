Progeo inaugura lo stabilimento: "Sosterremo le attività agricole"

È stato inaugurato nei giorni scorsi a Correggio il nuovo Mangimificio Progeo, ulteriore sviluppo del gruppo con l’acquisizione dell’ex Mangimificio Storchi avvenuta nel 2020, con successivi interventi di ristrutturazione e ampliamento, proseguiti nonostante i duri momenti della pandemia. Con questa nuova struttura nella Pianura Reggiana, la coop Progeo, con sede a Masone, investe e cresce, puntando su innovazione, ricerca e sostenibilità. Sono 13mila i soci in Italia, 470 milioni di euro di fatturato del Gruppo (comprese le controllate Scam, Intesia ed Agrites), 500 tra dipendenti, agenti e collaboratori. Il rinnovato impianto di Correggio, oggetto di un importante ampliamento, è stato realizzato con un investimento di 5,5 milioni di euro, consentendo un significativo aumento della capacità produttiva che passa da 200mila quintali ad una produzione annua, su due turni, di 850mila quintali. Al taglio del nastro soci, collaboratori, istituzioni, mondo cooperativo. "Progeo contribuisce a sostenere le attività agricole e zootecniche per l’industria di trasformazione – spiega il presidente Graziano Salsi – con una grande attenzione al benessere animale e alla sostenibilità. Siamo una cooperativa multisettore, impegnata a garantire una prospettiva strategica di consolidamento e crescita, in un’ottica di continuità e intergenerazionalità. Ciò grazie all’impegno di soci e maestranze".

a.le.