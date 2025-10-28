Progeo, sfide e conquiste: "Costi alti per i cereali: via la dipendenza dal mais. Noi leader col Parmigiano"

Graziano Salsi, presidente di Progeo: la vostra nuova proposta alimentare è indirizzata in particolare ai produttori di Grana Padano, per quanto riguarda invece il nostro territorio è più legata al Parmigiano-Reggiano?

"Sono disciplinari di produzione differenti e per la fornitura di mangimi agli allevamenti di bovini da latte per il Parmigiano Reggiano possiamo definirci leader sul mercato".

Oggi come è la situazione?

"La produzione oggi segue un trend positivo che avanti da un po’ di tempo; la redditività è buona e dà soddisfazione ai fornitori. Anche di mangimi, certo, ma tutta la filiera ne sta traendo giovamento".

Cosa ha determinato l’uscita dalla crisi?

"Non ci sono più eccessi di produzione e il Consorzio di tutela ha fatto un ottimo lavoro, in particolare in tema di esportazioni".

I possibili dazi ‘made in Usa’ non preoccupano

"Per quanto riguarda il Parmigiano Reggiano cambierà poco. Ci sono già dazi esistenti e nello specifico Trump pare non voglia aumentarli".

Per la produzione di cereali quale è la situazione?

"Qui ci sono difficoltà. I margini di guadagno sono ristrettissimi e diverse realtà fanno fatica ad andare in pari. Il prezzo al consumo, che viene stabilito in Nordamerica, è basso, mentre i costi di produzione e della materia prima sono altissimi".

La contromossa?

"Puntare alla valorizzazione del prodotto, come stiamo facendo, nelle zone di nostra pertinenza col progetto ’Image Life’, assieme ai dipartimenti di Agraria e Veterinaria dell’Università di Bologna e al Consorzio del Parmigiano Reggiano. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalla fornitura di mais, molto costoso, ma che è il principale ingrediente dei mangimi nella filiera. Si punta a mitigare l’impatto ambientale legato alla sua coltivazione con l’utilizzo del sorgo".

I raccolti 2025 come stanno andando?

"L’impatto del cambiamento climatico è evidente. Situazioni di caldo estremo o, all’opposto, precipitazioni alluvionali, e nel reggiano, come è noto, abbiamo avuto gli uni e gli altri, hanno portato a una diminuzione delle rese e quindi dei conferimenti. Per quanto riguarda i raccolti primaverili, abbiamo registrato una diminuzione di circa il 20%, per quelli appena conclusi di mais, orzo e girasole, la diminuzione c’è, ma è minore".

Sia nel settore zootecnico che in quello cerealicolo resiste la conduzione familiare?

"Nell’area del formaggio direi di sì. Il titolare è generalmente reggiano e il passaggio ai figli prassi tuttora diffusa, considerando i contributi che l’Ue e in parte anche la Regione erogano a favore dell’imprenditoria giovanile".

Lo stato di salute di Progeo? "Siamo in linea con il budget, registriamo una crescita dei volumi di vendita nel settore mangimistico e, pur scontando una competitività molto forte, teniamo in particolare cura il settore molitorio. Ci sono pochi margini di redditività, ma è utile per mantenere la filiera e dunque la valorizzazione del territorio. I bilanci sono sempre abbastanza positivi, con conseguenti ristorni per i soci".