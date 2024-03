Dopo Reggio Emilia e un altro ente pubblico, il Comune di Fabbrico risulta essere il terzo Comune italiano in cui il consiglio comunale approva il regolamento per la gestione del registro dei ’Progetti Esistenziali di Vita’. Dopo mesi di concertazione all’interno dell’Unione Pianura Reggiana e grazie alle sollecitazioni dell’ Associazione Anffas e della Fondazione ’Dopo di noi’ si giungerà a breve al deposito del registro pubblico che coinvolge le persone fragili. Il documento raccoglie volontà, desideri, aspirazioni fondamentali di vita e altre informazioni che diventano utili in caso di assenza di una figura di riferimento, per garantire alla persona con disabilità una buona vita, che sia il più possibile quella che desidera. L’ente pubblico si farà garante della custodia delle volontà espresse dal richiedente e resta salva la possibilità di apportarvi modifiche.