Progetti per fotografi sul tema dell’appartenenza

Nuovo progetto di Fotografia Europea per appassionati fotografi under 35 di nazionalità italiana, anche residenti all’estero, o stranieri ma residenti in Italia. Occorre presentare entro il 6 gennaio dei progetti artistici recenti o inediti dedicati al focus tematico "Appartenenza" scelto dai curatori Ilaria Campioli e Daniele De Luigi. Una giuria internazionale selezionerà sette ricerche che riflettano la complessità del tema, raccolte in una mostra collettiva allestita nella sede di Palazzo dei Musei.