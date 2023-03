Progetto ’Biblioteca diffusa’, leggere è un diritto Gli studenti progettano scaffali e arredamento

Leggere è un diritto anche dei bambini? E si dovrebbe leggere soprattutto a scuola? Per la Alessandro Manzoni sì. Proprio per questo ha aderito al progetto "Biblioteca diffusa". Un giovedì abbiamo iniziato questo lavoro insieme alle educatrici di Cooperativa Accento: abbiamo raccolto idee sugli arredamenti possibili per alcuni spazi della scuola. La nostra scuola ha due piani, è abbastanza grande e spaziosa. Noi di IE siamo al primo piano, ma abbiamo lavorato anche sugli spazi del secondo piano. Tra gli arredi abbiamo pensato a lampade per favorire la vista, pouf per rilassarsi meglio durante la lettura, librerie capienti per riporre i libri iniziati che non si vogliono portare a casa, ovviamente sedie e i tavoli che abbiamo scelto rotondi perché ci danno più aria di compagnia e condivisione. Dopo aver raccolto tantissime idee ci hanno divisi in gruppi e a ognuno è stato assegnato uno spazio della scuola da arredare e organizzare in angolo biblioteca. Insieme abbiamo lavorato divertendoci e capendo l’importanza di leggere. Alcuni gruppi sono andati a vedere lo spazio a loro assegnato per capire meglio come riempirlo e soprattutto abbellirlo. Questo lavoro è molto importante e serve per stimolare, invogliare i ragazzi a leggere, non perché si è obbligati ma soltanto per il piacere di farlo, cioè amando il tempo dedicato alla lettura. Dopo aver lavorato sugli spazi abbiamo passato il lavoro alla classe II C, che dovrà rendere realistici i nostri pensieri, le nostre idee e il modo in cui ci siamo immaginati gli spazi. Alla fine siamo davvero riusciti a portare a termine il progetto? E si riuscirà a leggere di più a scuola e ad amare la lettura anche e soprattutto in compagnia? Nel prossimo articolo la vostra curiosità sarà colmata con un nuovo aggiornamento sul nostro progetto.

Giulia Murri IE