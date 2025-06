Progetto Danza, il saggio finale

Oggi alle 17,30 e alle 20,30 al teatro di Guastalla va in scena lo spettacolo di fine anno accademico degli allievi di Progetto danza, che ha sede al Fit Club di via Sacco e Vanzetti. "Tv Mania" è il titolo dell’esibizione, che rappresenta un omaggio alla tv, come strumento di comunicazione per bambini, ragazzi e adulti. "La tv ci immerge in mondi diversi, attraverso una danza mediatica fatta di programmi di intrattenimento, cultura, musica, attualità ed economia – spiega Cinzia Beneventi, referente del dipartimento Avviamento alla Danza – e nel nostro saggio la tv è spettacolo nello spettacolo, con le contraddizioni del mezzo televisivo". Progetto Danza offre un palinsesto che vuole stupire e divertire. Partecipano oltre 150 allievi tra i 3 e i 40 anni di età, portando sul palcoscenico coreografie di danza classica, danza moderna, danza contemporanea, Hip-Hop, Heels e video dance.