Progetto dei lavori in tangenziale. La scadenza per gli ultimi ’ritocchi’

Scade domani il termine per presentare osservazioni al Comune di Novellara o Provincia di Reggio in merito al progetto dell’ultimo tratto di tangenziale che completerà la tanto attesa strada, fino all’incrocio con la Provinciale che collega a Reggiolo o verso Campagnola. Cittadini o soggetti interessati al progetto possono presentare eventuali osservazioni su una documentazione di quasi 1700 pagine tra informazioni, mappe e dati tecnici. I documenti sono a online (https:ftpp.provincia.re.ittangenziale) oppure nella versione cartacea (consultabile su appuntamento) negli uffici comunali di Novellara. Le osservazioni possono essere inviate via raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Novellara, alla sede della Provincia di Reggio, o tramite mail inviando la documentazione agli indirizzi Pec dei due enti pubblici. Nei mesi scorsi è stata convocata una pubblica assemblea a teatro in cui si è illustrato il progetto, poi il consiglio comunale ha dato il via libera alle operazioni, a fine luglio. Le amministrazioni pubbliche, ma anche moltissimi cittadini e associazioni di categoria, sperano che stavolta non vi siano intoppi e che non emergano nuovi ricorsi giudiziari che – come è più volte accaduto in passato – possano frenare o rallentare le operazioni per il completamento della tangenziale. Intanto resta da capire se aprire o meno il tratto di strada già concluso, fino a via Valle, pur se di fronte alle contestazioni di parte dei residenti che teme contraccolpi negativi su traffico e sicurezza nel quartiere.

Antonio Lecci