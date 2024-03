Progetto Dig4all rivolto ai giovani

Se hai tra i 16 e i 34 anni e sogni una carriera nel digitale, il progetto Dig4all potrebbe essere l’opportunità che stavi cercando. Promosso in sei regioni italiane, inclusa l’Emilia-Romagna, Dig4all offre formazione digitale, coaching, orientamento e supporto per l’inserimento nel mercato del lavoro, rivolgendosi ai giovani che attualmente non studiano e non lavorano. Finanziato dal fondo per la repubblica digitale, Dig4all si propone di coinvolgere e sostenere i giovani attraverso l’implementazione di metodologie innovative e la creazione di partnership strategiche con le aziende. L’obiettivo è ridurre il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili nel mercato del lavoro digitale. I percorsi formativi online offerti sono gratuiti e includono corsi come Graphic Designer, Web Content Management e Data Visualization. Questi corsi sono progettati per essere accessibili a giovani con diversi livelli di istruzione e competenze, offrendo sia livelli base che avanzati. Dig4all si impegna a fornire un percorso di formazione digitale strutturato, accompagnato da programmi di coaching personalizzati e azioni mirate di orientamento e inserimento lavorativo. L’obiettivo è non solo fornire competenze tecniche, ma anche supportare i partecipanti nel trovare opportunità concrete nel mondo del lavoro digitale.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi,

è possibile visitare il sito ufficiale del progetto all’indirizzo: https://www.mondodigitale.org/progetti/dig4all

di Rosaria Napodano