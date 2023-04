Progetto Dugara, Bacchi rilancia

Tra i temi della campagna elettorale a Brescello sembra evidenziarsi il progetto per la zona industriale Dugara. Un "Eco Polo Logistico" proposto dalla società Bacchi di Boretto, guidata dall’imprenditore Claudio Bacchi. Di questo progetto ha parlato il sindaco Elena Benassi, mercoledì sera, alla presentazione della lista dei candidati consiglieri della sua lista. Lo ha fatto dopo che ai brescellesi è arrivata una lettera in cui si illustrano le presunte potenzialità del progetto Dugara. Ma il primo cittadino, candidato al mandato-bis, non è sembrato favorevole: "Non è un progetto nuovo, anzi. E’ arrivato in municipio nel 2021. E poi occorre capire con dati scientifici quanto questo polo possa essere… eco", ha dichiarato il sindaco. Il progetto venne respinto in modo unanime, in fase di discussione, dal consiglio comunale.

Ma Bacchi non demorde: "Siamo disponibili a fornire tutti i dati tecnici e scientifici che dimostrano le ricadute positive che l’intervento potrà avere su traffico, qualità ambientale, occupazione, economia locale, con studi dai risultati incontrovertibili. Restiamo a disposizione per discuterne con chiunque sia interessato al progetto, che propone una visione per il futuro di Brescello e del territorio". E aggiunge: "Il progetto analizzato in Comune era solo piano particolareggiato. E’ concretizzabile solo oggi perché un elemento irrinunciabile è la ferrovia elettrificata in corso di realizzazione".