Progetto educativo per rispondere ai bisogni dei giovanissimi

Nasce un nuovo progetto educativo per la preadolescenza. L’amministrazione comunale di Reggiolo, in collaborazione con l’Asbr, ha infatti sviluppato un progetto dedicato alla fascia preadolescenziale, un’età notoriamente complessa e cruciale, come dimostrano anche i tanti episodi spesso anche all’attenzione delle cronache, oltre che delle ricerche degli specialisti in materia. È stato organizzato un incontro di illustrazione di questa iniziativa, fissato per il 5 ottobre alle 10 negli spazi del Reggiolo Factory di via IV Novembre 15, all’ex Reggiolo Pool, per fornire l’occasione di scoprire le iniziative pensate per rispondere ai bisogni e alle fragilità dei giovani di oggi. All’incontro parteciperanno, in qualità di partner del progetto, l’Istituto comprensivo locale e il Centro per le Famiglie Bassa Reggiana, che porteranno il loro contributo e la loro esperienza a sostegno dell’iniziativa. L’evento è aperto a tutta la comunità: famiglie, associazioni, società sportive e tutti coloro che operano in ambito educativo.