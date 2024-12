Progetto Gattatico attacca Finucci: "Poca trasparenza"

"Il Consiglio comunale? Tanti punti, troppa confusione". È il giudizio di Progetto Gattatico, sulla seduta che si è svolta la scorsa settimana. Secondo la minoranza, la nuova amministrazione Finucci ha manifestato "contraddizioni, poca trasparenza, improvvisazione e decisioni non sempre in linea con le necessità dei cittadini. Dal punto di vista amministrativo si sta portando avanti l’ordinario. Nulla a favore dei cittadini aggrediti dalla crisi economica, nulla per per le problematiche giovanili, nessuna nuova idea o progetto futuro, quasi che il Comune fosse deserto". Un giudizio molto pesante dopo una seduta caratterizzata da una discussione di una certa vivacità, che si rispecchia anche nella nota diffusa da Ronzoni e i suoi.

"Invece di parlare della nuova tariffa sui rifiuti o del corposo aumento della Tari, il sindaco ha annunciato che sarebbe andato in Germania, a Zierenberg, per riallacciare i rapporti con la città gemellata", portano come esempio aggiungendo: "Sono state registrate entrate superiori al previsto, e sono stati stanziati fondi regionali per ristrutturare l’ex campo da tennis, un progetto avviato dalla precedente amministrazione. Tuttavia, nessuna iniziativa è stata intrapresa per ridurre i costi a carico dei cittadini, nonostante l’attuale crisi economica". Di contro tre nuove telecamere costeranno 18mila euro "e saranno finanziate con le multe di natura ambientale. Ma durante la discussione, sindaco e il vicesindaco si sono contraddetti su come coprire i costi, anche in caso di multe insufficienti".

f. c.