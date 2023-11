Progetto Giovani e gli aiuti alla Romagna. Nuovi volumi per la biblioteca del Ravennate

Dopo la donazione di 450 euro effettuata a ottobre grazie al ricavato della serata giovani della "Luccio Nait" di luglio, i consiglieri Giacomo Poma e Stefania Musi (foto), coordinatori del Progetto Giovani del Comune di Luzzara, hanno consegnato dei libri provenienti da donazioni di privati e pubblicazioni editate dal Centro Culturale Zavattini, con destinazione la biblioteca Loris Ricci Garotti del Comune di Sant’Agata sul Santerno, una delle zone più colpite dalla tragica alluvione della Romagna a maggio. Nonostante l’inagibilità dei locali della sede della biblioteca, l’attività è continuata in un hub nella piazza centrale del paese, grazie a donazioni di privati e associazioni, a cui anche il Comune di Luzzara ha voluto contribuire. L’assessore alla cultura Elisa Sgravato ha accolto i consiglieri, mostrando loro i cantieri aperti in paese e il risultato del lavoro svolto finora. Ha spiegato come sia stato difficile ripristinare e tenere aperti i servizi essenziali del paese e come molte attività commerciali stiano riaprendo solo in questi giorni. Ma molto lavoro resta da fare.