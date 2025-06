Progetto Giovani, ecco la nuova sede

Dopo un’intensa attività di cantiere, sabato mattina alle 10,30 viene inaugurato il nuovo edificio che ospita il Progetto Giovani, in centro a Campagnola.

Si comincia con il saluto delle autorità guidate dal sindaco Alessandro Santachiara, rimarcando l’interesse del progetto, costato 950 mila euro di risorse pubbliche, mentre in serata ci saranno attività per giovani con musica dal vivo e animazioni varie. L’ex biblioteca comunale diventa una struttura "in cui costruire comunità e futuro".

Il percorso del ’Progetto Giovani’ è stato significativo: uno dei primi Centri Giovani in Italia e in Emilia-Romagna. Sin dalla sua apertura nel 1993, è stato un luogo pubblico fortemente voluto per rispondere al meglio alle esigenze delle nuove generazioni. Ora, la struttura diventa teatro delle attività del ’Progetto Giovani’.

La nuova ’Ex Bi Co’ sarà il principale teatro delle attività di ragazzi e ragazze, ospitando una nuova ludoteca – servizio oggi assente – oltre a uno spazio a disposizione delle associazioni locali.

L’edificio è classificato ’CasaClima Work and Life’ per la qualità ambientale e l’efficienza energetica.

"È per noi motivo di orgoglio – commenta il sindaco Alessandro Santachiara – che questo rilevante investimento, dedicato a riportare i giovani al centro della vita comunitaria e frutto dell’impegno di 10 anni di lavoro, sia stato realizzato con grande attenzione alla qualità ambientale. Fin dalla campagna elettorale del 2014 abbiamo sentito la necessità di riportare i ragazzi al centro del paese".

Antonio Lecci