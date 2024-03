Progetto Giovani, incontro su lavoro e formazione

All’interno del Progetto Giovani, promosso dal Comune di Luzzara, il 4 aprile alle 17 è in programma un incontro rivolto ai ragazzi dai 16 ai 25 anni dal titolo: "Quale scelta dopo il diploma? Le opportunità di formazione e lavoro", a cura di Ifoa Reggio Emilia, in collaborazione con l’amministrazione provinciale di Reggio. L’appuntamento è al centro culturale Zavattini, in viale Filippini a Luzzara. Dopo il saluto del sindaco Elisabetta Sottili, interverranno esperti di Ifoa e di aziende locali. Sarà dato ampio spazio alle domande dei ragazzi. Al termine ai presenti sarà offerto un rinfresco. È obbligatoria l’iscrizione all’evento entro il primo aprile attraverso il sito internet: https://forms.gle/ubF1w1wwKjQKdHZr7.