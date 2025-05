Progetto legalità, scuole di Rio Saliceto e Campagnola in trasferta a Roma

Campagnola-Rio Saliceto (Reggio Emilia), 29 maggio 2025 - Un percorso educativo nato da un progetto che unisce i carabinieri di Campagnola, Comuni e l’istituto scolastico Galilei, coinvolgendo circa 450 ragazzi delle scuole elementari e medie di Campagnola e Rio Saliceto, per la cultura della legalità. Un progetto sul rispetto delle regole, prevenzione del bullismo e cyberbullismo, fino alla sensibilizzazione su fenomeni sempre più diffusi come le truffe agli anziani. Con i carabinieri, gli studenti hanno potuto confrontarsi, acquisendo consapevolezza del loro ruolo attivo nella società e diventando veri e propri “ambasciatori della legalità” all’interno delle proprie famiglie. Uno dei momenti più significativi del percorso è stata la rappresentazione teatrale “Pin(occhio) alle truffe”, ideata e messa in scena dagli alunni delle classi quarte e quinte. A coronamento di questo percorso, due giorni fa una delegazione di circa 30 ragazzi, accompagnati da docenti e dalla dirigente scolastica, ha raggiunto Roma per una visita didattica alla caserma Salvo D’Acquisto, assistendo a una dimostrazione del Carosello del 4° Reggimento carabinieri a cavallo. La giornata è proseguita nel reparto investigazioni scientifiche dell’Arma. E il 5 giugno gli studenti saranno alla festa dell’Arma a Reggio, ospiti della manifestazione.