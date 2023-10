Progetto Parchi Sicuri Val d'Enza: Regione stanzia oltre 160mila euro

Il progetto "Parchi sicuri", presentato tramite l’Unione dai Comuni di Bibbiano, Montecchio e Sant’Ilario, è stato accettato dalla Regione che ha stanziato oltre 162mila euro a sostegno della riqualificazione di tre aree verdi pubbliche in cui sono presenti strutture sportive e ludico-ricreative. Telecamere di video-sorveglianza ed illuminazione a led, giochi nuovi per i bambini e panchine, impianti per svolgere attività motoria all’aperto sono gli elementi principali del progetto su cui, in tutto, saranno investiti 208mila euro. Gli interventi interesseranno il Parco di via Montefiorino, al Ghiardo di Bibbiano, dove operano già attivamente i volontari del Circolo Arci; il montecchiese Parco Enza, e il Parco Poletti di Sant’Ilario, dove tra l’altro saranno sistemati il campo da calcetto e la pista polivalente.

Il tutto nell’ottica di rendere più piacevole la fruizione, e garantire una maggiore sicurezza anche negli orari serali. Coordina il progetto il comandante della Polizia Locale, Davide Grazioli, insieme ai dirigenti degli uffici tecnici dei tre Comuni. Nel 2022 un progetto analogo ha consentito interventi nel parco pubblico di via Fosse Ardeatine a San Polo e nell’area esterna del Pala Aeb di Cavriago.

f.c.