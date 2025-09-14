Progetto per nido e scuola più sicuri

In arrivo un progetto da un milione e 200mila euro per l’Albero Azzurro di Rubiera. Un nido e una scuola dell’infanzia più sicuri, sostenibili e accoglienti. Rubiera guarda dunque al futuro dei più piccoli. La scuola comunale dell’infanzia e nido ‘Albero Azzurro’ potrebbe presto diventare un edificio rinnovato, sicuro ed efficiente grazie al progetto di ‘messa in sicurezza’ per il quale il Comune ha appena richiesto un finanziamento da 1,2 milioni di euro al Ministero dell’Interno. Il consiglio comunale, nella seduta di giovedì sera, ha approvato la variazione al piano degli investimenti che apre la strada a due importanti richieste di finanziamento: quella per l’Albero Azzurro e quella per la sistemazione di via Emilia-viale Matteotti. Gli interventi previsti alla scuola includono cappotto termico, impianto fotovoltaico, nuovo sistema di riscaldamento e il tanto atteso impianto di raffrescamento oltre al miglioramento sismico con le più moderne tecniche di sicurezza. "Partiamo dall’Albero Azzurro – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – perché qui, già a luglio, i bambini più piccoli continuano a frequentare con il tempo estivo. Per loro, quest’anno, abbiamo dovuto installare condizionatori portatili nei dormitori. Ora vogliamo dare a questi bambini e alle loro famiglie una scuola moderna, accogliente e all’altezza dei tempi. Una scuola che non solo sarà più sicura, ma che ci permetterà anche di risparmiare energia e avere ambienti freschi d’estate. Sarebbe davvero come avere una scuola nuova". Il sindaco ha già firmato la richiesta di finanziamento, mentre la comunità attende fiduciosa. "Incrociamo le dita", osserva Cavallaro. L’operazione in via Emilia-viale Matteotti prevede invece la rimozione, mediante fresatura, dei vari strati superficiali ormai accumulati, la ricostruzione della sezione stradale con un nuovo binder e relativo tappeto, il riposizionamento e riparazione di cordoli e barriere di protezione per delimitare in modo chiaro le diverse aree funzionali, ma anche il miglioramento della sicurezza per utenti deboli (persone con disabilità, pedoni e ciclisti). A seguire poi nuova segnaletica, sicurezza attraversamenti pedonali, nuova illuminazione e maggiore visibilità degli accessi dalle strade laterali.

Matteo Barca