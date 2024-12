Progetto Polis, servizi postali rinnovati: l’ufficio torna nella sede di via Roma 81

Conclusi i lavori di adeguamento al progetto Polis-Casa dei Servizi Digitali, l’ufficio postale di Castelnovo Monti è tornato disponibile nella sua sede abituale di via Roma 81. Il progetto è finalizzato a rendere gli uffici più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità. Sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

I cittadini potranno in futuro richiedere certificati anagrafici di stato civile, carta d’identità elettronica, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari. Da qualche giorno a Castelnovo Monti è possibile fare richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto. È stato facilitato l’accesso ai servizi con la dotazione di pavimento e corsia per ipovedenti. Apertura ufficio di Castelnovo: da lunedì a venerdì ore 08.20-13.35, sabato ore 08.20-12.35.

s.b.