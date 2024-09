Progetto Pulcino dona macchinario per l’elettromiografia pediatrica

La Neuropsichiatria infantile del Santa Maria Nuova, diretta dal dottor Carlo Fusco, ha da poco ricevuto in dono dall’associazione Progetto Pulcino un nuovo macchinario ENG-EMG per l’elettromiografia-elettroneurografia pediatrica del valore di 37.820 euro, che permetterà di effettuare lo studio neurofisiologico del nervo e del muscolo e di effettuare diagnosi precoci sia di patologie neuromuscolari congenite che di patologie del nervo e del muscolo acquisite. Alla consegna erano presenti Fusco, il dottor Carlo Alberto Cesaroni, Alessandra Davoli, presidentessa di Progetto Pulcino, e Viviana Vighi, mamma di Riccardo, a cui è stato dedicato l’acquisto di questo macchinario. La SOC NPI (Struttura Complessa di Neuropsichiatra Infantile) di Reggio è centro di riferimento regionale per EMG- ENG pediatrica: dal 2004 a oggi sono stati effettuati più di 2500 esami in bambini provenienti da tutta la regione ed extra-regione. Lo studio neurofisiologico del sistema nervoso periferico, effettuato tramite ENG-EMG, rappresenta anche uno degli obiettivi della scuola di specializzazione di Unimore. La possibilità di effettuare una diagnosi in tempi rapidi permette l’avvio di questi trattamenti molto precocemente, migliorando la prognosi dei piccoli pazienti affetti da patologie rare.

Lara Maria Ferrari