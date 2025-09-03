Progetto Pulcino. Doppia donazione al Santa Maria Nuova

Arrivano una carezza che cura, grazie ai guanti Zaky, e una nuova sonda cardiaca per i piccoli del reparto Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Progetto Pulcino, attraverso una raccolta fondi ideata e promossa da Riccardo Benetti de La Casa del Miele, ha potuto acquistare diverse paia di speciali guanti Zaky, un importante strumento per l’assistenza ai bambini prematuri, che offrono conforto e un sostegno prezioso ai piccoli pazienti.

I bimbi prematuri ricoverati alla Tin spesso sono privati del contatto fisico con i genitori, fondamentale per il loro benessere e sviluppo. I guanti Zaky, grandi e morbidi, realizzati con una fibra sintetica ipoallergenica, hanno la forma di una grande mano, rivelandosi dispositivo innovativo che permette ai genitori di trasmettere calore e presenza ai loro piccoli, fornendo un senso di sicurezza e protezione.

Grazie alle numerosissime persone che hanno acquistato le uova di Pasqua prodotte da La Casa del Miele, è stata raccolta la somma di 1.096,00 euro necessaria per l’acquisto di otto paia di guanti Zaky. Un ringraziamento speciale anche ad Anna Baldi per le sue illustrazioni sulla tavoletta di cioccolato.

Inoltre, grazie alla donazione di un benefattore che ha scelto di restare anonimo, Progetto Pulcino ha potuto acquistare anche una sonda ecocardiografica Philips S4-2 del valore di 3.269,60 euro. L’Unità di Neonatologia ha così potuto dotarsi di uno strumento all’avanguardia contribuendo a diagnosi più precise e tempestive.