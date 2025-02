Progetto Pulcino e CuraRe . Una nuova sonda lineare per la Neonatologia

Progetto Pulcino e CuraRe onlus hanno consegnato alla Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova una nuova sonda lineare, alla presenza del direttore di reparto Giancarlo Gargano e del suo staff, completando così la dotazione di sonde per l’ecografo Philips Affiniti, ecografo di altissima fascia già donato all’Unità operativa da Progetto Pulcino negli scorsi anni. La nuova sonda addominale L-18-5 rappresenta un completamento fondamentale per le attrezzature del reparto, consentendo di eseguire esami ecografici con altissima risoluzione di specifiche regioni quali addome, polmone, rachide lombosacrale e suture craniche dei neonati, facilitando l’individuazione di eventuali problematiche e migliorando così le possibilità di un intervento tempestivo. Questa sonda presenta una capacità di penetrazione straordinaria, anche in situazioni tecnicamente complesse come quelle che spesso si presentano nei grandi pretermine. Essa sarà fondamentale nell’individuazione precoce di segni premonitori di patologie specifiche e prognosticamente importanti, come la enterocolite necrotizzante, le malformazioni addominali ed epatiche, le trombosi del circolo portale o sistemico, il monitoraggio dei cateteri venosi ombelicali e /o centrali. Ricorda Gargano, "Il ricorso all’ecografo è divenuto parte integrante dell’esame obiettivo del neonato. In particolare l’ecografia è oggi utilizzata dai neonatologi in ambito di diagnostica cerebrale, cardiologica, polmonare, nefro-urologica, oltre che di ausilio nel posizionamento di cateteri venosi centrali o di drenaggi intracavitari". Il denaro necessario per questa acquisizione è stato raccolto grazie agli introiti ricevuti per i gadget natalizi (in collaborazione con CuraRe), ai proventi ricavati dalle bomboniere solidali e dai corsi S.O.S. Bimbo per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree.

Lara Maria Ferrari