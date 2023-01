Proiezione gratuita del film sul nostro Kobe

Reggio ricorda anche quest’anno il ‘suo’ campione di basket Kobe Bryant e la sua giovane figlia Gianna Maria, scomparsi insieme in un incidente in elicottero nel 2020. E quest’anno il ricordo avviene con un’iniziativa speciale: stasera al cinema Rosebud (ore 21) ci sarà la proiezione gratuita del documentario ’Kobe - Una storia italiana’.

Il docufilm ripercorre la storia del giovane Kobe e di suo padre nelle varie città italiane in cui hanno vissuto. Reggio fa ovviamente la parte del leone per tutto il documentario. Molte le riprese effettuate in città e le interviste ai suoi tanti amici reggiani ed ex compagni di classe. Sempre oggi in memoria di Bryant e della figlia tredicenne i tre ponti di Calatrava e la fontana del teatro Municipale Valli saranno illuminati di giallo e viola i colori dei Los Angeles Lakers la squadra con cui il cestista ha raggiunto la fama.

Il forte legame che univa Kobe Bryant a Reggio Emilia è ancora vivo non solo fra gli appassionati di basket. Bryant, che trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana - stagioni 1989-90 e 1990-91 - quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra, ricordava spesso il periodo reggiano durante le sue interviste e diverse volte è venuto in città.

Per questo il Comune ha voluto dedicargli nel 2021, primo nel mondo, lo spazio antistante il palasport cittadino, riqualificato e trasformato in piazza, intitolandolo – in occasione del primo anniversario della scomparsa - Largo Kobe e Gianna Bryant.

In Largo Kobe e Gianna Bryant è visitabile la mostra fotografica en plein air “Reggiano Forever”, con maxi immagini dedicate a momenti di sport e vita di Kobe a Reggio Emilia, realizzata dalla Fondazione per lo sport in collaborazione con ‘Sdt-Scuola di Tifo’, nell’ambito del progetto ‘Sport For Change’ dalla Regione Emilia-Romagna.

La mostra è dotata di ’Qr Code’ da cui si possono ascoltare narrazioni della vita del campione, grazie alle voci del videomaker e conduttore radiofonico di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, di Andrea Menozzi e Mauro Cantarella che furono allenatori di Kobe, dell’attrice Eleonora Giovanardi, di Max Collini voce degli Offlaga Disco Pax e di Spartiti.

I testi sono stati curati da Raffaele Ferraro, fondatore della celebre pagina facebook dedicata al mondo del basket, ‘La Giornata Tipo’. La regia podcast è di Giacomo Iotti.

Kobe Bryant si è aggiudicato cinque campionati statunitensi (2000-01-02-09-10) ed è considerato uno dei più forti giocatori di tutti i tempi: è stato eletto per quattro volte miglior atleta della Nba e ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e di Londra nel 2012. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai Fiba Americas Championship 2007, vincendo anche in questo caso la medaglia d’oro. E’ stato il primo giocatore Nba a militare nella stessa squadra per 20 stagioni.

Nel 2016 si è ritirato dall’attività agonistica.